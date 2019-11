Prins Andrew overnattede blandt andet hos Jeffrey Epstein på grund af dårlig dømmekraft, forklarer prinsen.

Den britiske prins Andrew bliver kritiseret godt og grundigt af eksperter og medier efter sit første interview om forholdet til den afdøde finansmand Jeffrey Epstein.

Epstein stod anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, da han i august hængte sig selv i sin celle i Manhattan Correctional Center.

I weekenden forklarede den britiske prins sig for første gang i sagen over for BBC.

Efterfølgende betragter flere kommunikationseksperter interviewet som decideret "katastrofalt".

De mener, at prins Andrews forklaringer viser mangel på dømmekraft.

Derudover viser hans udtalelser ikke empati over for finansmanden Jeffrey Epsteins ofre, lyder det.

Et af de centrale spørgsmål i sagen drejer sig om kvinden Virginia Giuffre.

Et billede fra 2001 af prinsen viser ham med armen rundt om den dengang unge pige.

Kvinden hævder, at hun som 17-årig blev holdt som sexslave af Epstein og tvunget til samleje med blandt andre prins Andrew.

Men det afviser prinsen i interviewet med BBC.

Blandt andet forklarer han, at han den aften, hvor han skulle have mødt Giuffre, slet ikke kan have været der, fordi han var hjemme med sin familie i England efter at have besøgt en Pizza Express-restaurant.

- Jeg kan ikke huske, at jeg har mødt denne kvinde, overhovedet ikke, siger prins Andrew i interviewet.

Interviewet skulle have sat en stopper for de fortsatte historier om prinsen og Epstein. Men imagekonsulenten Mark Borkowski mener, at prins Andrew var på glatis.

Borkowski siger, at det var "som at se en mand i kviksand", og at han "aldrig før har set noget så katastrofalt".

Den britiske prins forklarer også i interviewet, at forholdet til Epstein åbnede muligheder for ham, da han var ved at forlade flåden.

Han uddyber, at han overnattede i Epsteins hjem i New York - selv efter at finansmanden var blevet dømt i en rufferisag i 2008 - fordi "det var et bekvemt sted at overnatte".

- Men på det tidspunkt følte jeg også, at det var det mest hæderlige og rigtige at gøre, og jeg indrømmer fuldt ud, at min dømmekraft sandsynligvis var farvet af min tendens til at være for hæderlig, men det er nok bare, sådan det er, siger prins Andrew.

Kilder i kongefamilien fortæller til Sunday Times, at interviewet har skabt alvorlige bekymringer på Buckingham Palace.

Peter Hunt, en tidligere royal reporter for BBC, kalder interviewet for "den seneste indikation på de tiltagende dårligdomme, der præger kongefamilien".

Prins Andrew er nummer otte i tronfølgen.

/ritzau/AFP