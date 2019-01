Der var smæk på farvede kjoler og glimmer på skoene, da dronningen inviterede til nytårstaffel på Amalienborg 1. januar.

»Man kan mærke, at det er en regering, som snart skal til valg og har siddet noget tid. De har efterhånden erfaring med at klæde sig på i gallatøj, og de giver den gas.«

Sådan siger Anne Axholm, chefredaktør på modemagasinet IN, der var begejstret for valget af tøj tirsdag aften.

Hendes dom er, at ministrene har knækket koden, selvom der var nogle, der kunne have taget bedre valg.

Pia Kjærsgaard

Folketingets formand - Seks ud af seks stjerner

Man kan se, at Pia Kjærsgaard har fundet sin gallastil. Hun vælger tit silkekjoler med bindebånd, som er godt til at hænge ordener i. Hun har klædt sig til perfektion.

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Foto: Keld Navntoft

Mette Bock

Kultur- og kirkeminister - To ud af seks stjerner

Det er en yndig farve, som står godt til hendes hår, men snittet er alt for sikkert. Hun undersælger sig selv og sin figur med de mørke striber ned langs siden. Det er en måde at slanke, men jeg var næsten ved at sige, at Bock kan bære alt.

Mette Bock og Anders Samuelsen, som er bror og søster, ankommer til festlighederne. Foto: Keld Navntoft

Dronning Margrethe

Seks ud af seks stjerner

Dronningen beviser, at hun har helt styr på sagerne. Hun bærer koral, der er kåret som årets farve. Jeg mener, det er en kjole, vi har set før, og det binder en flot tråd til hendes nytårstale, hvor hun talte om miljøet.

Dronning Margrethe var i en koralrød kjole, som er årets farve. Foto: Keld Navntoft

Prinsesse Marie

Fire ud af seks stjerner

Hun kan jo bære alt, men det bimler og bamler. Der sker meget med den todelte kjole, også når der er glimmer på skoene. Det går dog, da hun kan bære alt med sin alder og teint.

Prinsesse Marie var klædt i gyldne nytårsfarver, som eksperten mente var fin til hendes teint. Foto: Keld Navntoft

Ulla Tørnæs

Minister for udviklingssamarbejde - To ud af seks stjerner

Farven er umiddelbart meget lys til et vinterbal. Desuden er det svært at se, om det er en todelt kjole, og der er lidt for bare arme. Blondekanten i kraven er også en tung kontrast til kjolen.

Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, ankommer til Nytårskur og -taffel for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg i København, tirsdag den 1. januar 2019. Foto: Keld Navntoft

Sophie Løhde

Minister for offentlig innovation - Tre ud af seks stjerner

Farven er utrolig smuk til hende, men snittet er meget sikkert. Jeg tænker, det er sådan en kjole, man kunne have haft på til et gymnasiebal.

Skatteminister Karsten Lauritzen og minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, ankommer til nytårstaffel tirsdag den 1. januar 2019. Foto: Keld Navntoft

Eva Kjer Hansen

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde - Tre ud af seks stjerner

Hun kan godt bære udskæringen, men skuldrene er for bare. Desuden sker der for meget med glimmer på både top og nederdel. Farven er dog rigtig god til hende.

Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Eva Kjer Hansen, ankommer til Nytårskur og -taffel for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg i København, tirsdag den 1. januar 2019. Foto: Keld Navntoft

Thyra Frank

Ældreminister - Fire ud af seks stjerner

Man lægger ikke så meget mærke til hende resten af året, men til sådan nogle ting her 'rocker' hun den. Håret trækker dog fra. Der er lidt for meget puddel over det.

Ældreminister Thyra Frank ankommer til nytårskur og -taffel 1. januar 2019. Foto: Keld Navntoft

Inger Støjberg

Udlændinge- og integrationsminister - Fem ud af seks stjerner

Støjberg var bedårende og er en af dem, der virkelig har fundet sin stil. Det så godt ud med matchende clutch, nederdel og overdel, som var i forskellige materialer.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Foto: Keld Navntoft

Kronprinsesse Mary

Seks ud af seks stjerner

Hendes kjolevalg er virkelig interessant. Vi er ikke vant til at se hende i så mørke farver. Desuden er koralmønstret en reference til bevaring af oceanerne og kronprinsessens tasmanske ophav. Hun er formfuldendt klædt.