Selvom hun fandt ud af, kæresten gennem otte år levede et dobbeltliv og var hende utro, har hun ikke opgivet håbet.

I begyndelsen af december fortalte ‘Paradise’-baben Nadialine Von Bach, at det otte år lange forhold med musiker-kæresten Maryann Cotton, som hun for tre år siden fortalte, at hun inden længe ville have børn med, var brast, og at det bestemt ikke var et fredeligt brud.

Realitystjernen havde nemlig fundet ud af, at Maryann havde været hende utro i to år, og da hun konfronterede ham med det, reagerede han ved at blokere hende og ignorere hendes beskeder. Ligeledes kunne Nadialine se billeder på de sociale medier af Maryann sammen med en anden kvinde, som beskrev sig som Maryanns nye kæreste.

Efterfølgende tog Maryann bladet fra munden og fortalte, at han bestemt ikke var stolt over meget af det, han havde gjort, men han var vred over, at Nadialine havde delt deres historie, da han mente, det var et overstået kapitel. Ifølge ham fortalte Nadialine kun om bruddet for at få opmærksomhed.

Bruddet var altså langt fra fredeligt, og Nadialine er stadig ved at slikke sine sår og komme ovenpå igen, men det betyder ikke, at hun har opgivet håbet om at finde den eneste ene.

»Jeg har efterhånden fået et par hak over tuden, når det kommer til kærlighede og parforhold – men det er i virkeligheden ganske enkelt. Jeg er af den opfattelse, at kærligheden er dér, hvor vi er i stand til at rumme og acceptere et andet menneske præcis som han eller hun er,« skriver Nadialine på sin blog i et indlæg om, hvad hun har lært af de to lange forhold og derefter breakups, som hun har været i i sit liv, og fortsætter:

»Livet er ikke slut efter et breakup. Tværtimod – man tager noget med sig videre. En erfaring rigere. Det var måske også et skub, om man vil, til at komme ud af noget, der viste sig ikke var meningen jeg skulle være i – for så at møde the one and only. Jeg tror stadig på kærligheden.«

Endnu lyder det dog ikke til, at Nadialine er i gang med at jagte kærligheden på ny, men hun har altså heller ikke opgivet sine drømme om at finde en mand og stifte familie.



Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk

