Sivas, Benal og TopGunn er blandt de navne, der i år skal optræde ved The Voice i Tivoli.

Der skal spyttes rim og flashes guldkæder, når årets The Voice-koncert i Tivoli løber af stablen, for her skal flere af Danmarks mest populære rappere på scenen.

Det afslørede radiostationen The Voice tirsdag, da den sendte live fra Nimb-hotellets tagterrasse i Den Gamle Have.

Sivas, TopGunn og gruppen Benal er nogle af de navne, der kan opleves ved koncerten, der finder sted i begyndelsen af september.

De får selskab af popnavne som Nicklas Sahl og Christopher, mens også upcoming artister som Chris Burton og Ea Kaya er blevet udvalgt til at give et par numre på aftenen.

The Voice i Tivoli løb første gang af stablen i 2004, og siden har mere end 130 forskellige kunstnere optrådt ved arrangementet.

The Voice-koncerten finder i år sted lørdag den 7. september.

/ritzau/