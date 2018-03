Vita er ude af "X Factor", men hendes mentor Sanne Salomonsen har stor tiltro til hendes videre færd.

København. Det femte liveshow i årets "X Factor" blev også det sidste for unge Vita.

For anden uge i træk røg hun fredag aften i omsang, og dommer Thomas Blachman valgte at sende Sanne Salomonsens unge deltager hjem og i stedet beholde Jamie Talbot i konkurrencen.

Efterfølgende var det en afklaret Vita, som mødte pressen.

- Jeg er selvfølgelig ked af det, men jeg har det okay. Alle er sindssygt dygtige, så der er ikke nogen af dem, jeg ikke kan unde at vinde, sagde Vita efter aftenens show.

"X Factors" to mandlige dommere, Remee og Thomas Blachman, rettede igen fredag aften en kritik mod samarbejdet mellem Vita og Sanne Salomonsen, som de mente var uforløst.

Den kritik havde Vita og Sanne Salomonsen efter aftenens show ikke meget tilovers for.

Vita erkendte dog, at det kan være svært at vælge den rette sang fredag efter fredag.

- Der er uendelig mange numre derude, og det er svært at ramme plet, når jeg ved, at de numre, jeg synger bedst, er dem, jeg selv skriver.

- Men det har været en dannelsesrejse på rigtig mange måder. Jeg er kommet tættere på at finde mig selv, og det vil jeg tage med mig, sagde hun efter sin sidste optræden i "X Factor".

Sanne Salomonsen spår sin unge deltager en stor karriere i fremtiden.

- Vita skal nu i gang med at spille sin egen musik. Hun har været nødt til at træde ud over sin integritetsgrænse i "X Factor", hvor man ikke må spille sine egne sange.

- Det bliver fedt at se hende blomstre ude i branchen - i den virkelige branche, sagde Sanne Salomonsen.

Fire deltagere er nu klar til semifinalen i "X Factor". De fire er Jamie Talbot, Rasmus, Sigmund og Place on Earth.

Semifinalen sendes fredag den 30. marts på DR1 klokken 20.00.

/ritzau/