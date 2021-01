Beskyldninger om en valgkamp, der var korrupt, en stor gruppe af tilhængere, der stormede Kongressen og en permanent udelukkelse fra en række store medieplatforme.

Der er intet af det ovenstående, der er særligt foreneligt med en julefilm.

Derfor er der også en masse mennesker, der ønsker, at Donald Trump bliver fjernet fra filmen 'Alene Hjemme 2'.

Den afgående amerikanske præsident er kun med i filmen ganske kort. I klippet ankommer Kevin til Plaza Hotel, som dengang var ejet af Donald Trump, og på vej ind gennem lobbyen spørger han Trump om vej til receptionen.

Billede fra scenen, hvor Donald Trump er med. Vis mere Billede fra scenen, hvor Donald Trump er med.

Trump guider ham vej mod receptionen med en afdæmpet stemme og forsvinder efter få sekunder ud af billedet.

Denne ganske ubetydelige scene bør dog ingen plads have i filmen længere, hvis man spørger en række folk på Twitter:

»Fjern ham digitalt fra 'Alene hjemme 2',« skriver journalisten Joseph Longo i et tweet, der i skrivende stund har fået mere end 500.000 likes.

Han er langt fra alene, og karakteren af de forskellige tweets varierer en del. Men fælles for dem alle er, at de vil have Donald Trump fjernet fra en ikonisk julefilm. Donald Trump er efter den seneste uges uroligheder også blevet permanent udelukket fra sociale medier som Twitter, Facebook og Instagram, fordi han har overtrådt deres retningslinjer ved at opildne til vold.

due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4 — ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021

Og netop på Twitter er også en, der har efterkommet folks ønske, ved at redigere Trump ud af klippet. Det kan ses herover.

Faktisk var Donald Trump aldrig rigtig ønsket i filmen. Filmens instruktør Chris Columbus forklarede sidste år, hvordan han brugte afpresning som et middel til at score en mindre rolle i filmen.

»Han pressede sig ind i filmen som en bølle,« sagde han og forklarede, at Trump kun ville give dem tilladelse til at benytte hotellet, hvis han var med.

Den canadiske tv-station CBC tog allerede affære i 2014, da de købte rettighederne til filmen. Her blev klippet fjernet fra deres udgave, men det var blot for at spare tid, så der var plads til reklamer.