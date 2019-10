Sangeren Xander er endnu en gang blevet opereret efter en voldsom fodboldulykke i august sidste år.

Et år og to måneder efter at hitsangeren Xander kom slemt til skade under en fodboldkamp, er han stadig ikke kommet sig helt over ulykken.

I et opslag på Instagram afslører den danske musiker nemlig, at han onsdag endnu en gang har været på hospitalet for at blive opereret i ansigtet - men at det går fremad.

- Overkæben er på plads, næsen er på plads, og overmunden er vist også fin, skriver Xander i opslaget, hvor han har delt et billede af sig selv før og efter operationen.

Den danske sangstjerne, som har hittet stort med "Det burde ikke være sådan her", kom galt afsted under en fodboldkamp i august 2018.

Da han skulle nikke til bolden, fik han en fodboldstøvle i ansigtet, og sammenstødet var så voldsomt, at Xander brækkede næsen og overkæben.

Vis dette opslag på Instagram Før/efter operationen idag... Og forhåbentlig den sidste i rækken efter fodboldulykken sidste år. Overkæben er på plads, næsen er på plads og overmunden er vidst også fin . Nu står den på Netflix - Har I nogle gode film jeg skal se..? Et opslag delt af Xander Linnet (@xander0404) den 23. Okt, 2019 kl. 6.30 PDT

Han blev opereret umiddelbart efter ulykken og måtte aflyse sine koncerter ti dage efter kampen. Tre måneder senere var han igen på operationsbordet for at få repareret de skader, han pådrog sig.

Nu håber Xander, at han har været igennem den sidste operation og planlægger at slappe lidt af.

- Nu står den på Netflix - har I nogle gode film, jeg skal se, skriver han.

/ritzau/