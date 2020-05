Lille Archie Harrison Mountbatten-Windsor kan puste sit første lys ud på lagkagen.

Det forgangne år har været en emotionel rutsjebanetur for prins Harry af Storbritannien og hans hustru, hertuginde Meghan.

Men onsdag den 6. maj er fyldt med lys og lykke, for der fylder parrets lille søn, Archie, nemlig et år.

Archie kom til verden på et privathospital i London, men modsat andre royale arvinger ikke på St Mary's Hospitals Lindo Wing.

Fødslen blev heller ikke annonceret på vanlig vis, men derimod på parrets officielle Instagram-profil.

Et par dage senere stod det lille trekløver frem.

- Det er magisk, og det er så vidunderligt. Jeg har de to bedste drenge i hele verden, så jeg er så lykkelig, lød det fra hertuginden.

Derimod blev barnedåben holdt privat og kun et par billeder blev efterfølgende offentliggjort.

Beslutningen om at holde barnedåben væk fra offentligheden blev hurtigt kritiseret af royalister, medier og kommentatorer.

En eskalerende konflikt mellem parret og især de britiske tabloidmedier begyndte at blusse op, og i oktober bristede babyboblen, da parret sagsøgte en britisk avis for at offentliggøre et af Meghans private breve.

At blive forældre og samtidig være i mediernes søgelys var ganske hårdt, især for Meghan. Det medgav hun i et følelsesladet interview i en dokumentar, som blev vist i oktober.

- Enhver kvinde - især når de er gravide - er meget sårbar, og derfor var det en stor udfordring, sagde hun tydeligt berørt.

2020 begyndte med et brag, som sendte chokbølger gennem de kongelige gemakker.

Parret bekendtgjorde, at det ville træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Udmeldingen kom bag på den 94-årige monark, dronning Elizabeth, som straks indkaldte sin ældste søn og tronarving, prins Charles, og hans to sønner, prins William og prins Harry, for at forhandle vilkårene for aftrædelsen på plads.

- Selv om vi havde foretrukket, at de forblev fuldbyrdede medlemmer af den royale familie, respekterer og forstår vi deres ønske om at leve et mere selvstændigt liv som familie, imens de forbliver en værdsat del af min familie, sagde dronning Elizabeth efterfølgende i en erklæring.

Aftrædelsen, som hurtigt fik tilnavnet "Megxit", betyder, at prins Harry, hertuginde Meghan og Archie har frasagt sig deres royale titler af Hans og Hendes Kongelige Højhed.

Prins Harry forbliver i arvefølgen til den britiske trone som nummer seks, og det samme gør Archie, som er den syvende i arvefølgen.

Under og efter "Megxit" flyttede familien kortvarigt til Canada, men er i dag bosat i den amerikanske delstat Californien, hvor hertuginden er opvokset.

Den 35-årige prins mødte den 38-årige amerikansk-fødte skuespillerinde på en blind date i sommeren 2016. Efter to dates i London tog de til Botswana i Afrika sammen.

Efter cirka halvandet års forhold friede prins Harry til hertuginde Meghan, og i maj 2018 blev parret gift.

/ritzau/