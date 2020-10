I landets mest eksklusive lejlighedsområde midt i hovedstaden - nær Nyhavn - har den sjælfulde sangerinde Caroline Henderson siden 2017 ejet en 135 kvadratmeter stor ejerlejlighed.

Men nu - blot tre år senere - har jazz-divaen og husbonden Martin Gylling sat deres luksuriøse hjem til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Det kunstneriske par sikrede sig dengang nøglerne til ejerlejligheden, der ligger en i historisk ejendom fra 1751 ikke mange meter fra havneløbet, for lige under 6,5 millioner kroner.

I dag skal du kunne skrabe 8,5 millioner kroner sammen, hvis du vil have dit navn på skødet.

For det millionbeløb får du tre værelser i klassisk stil med originale deltaljer og snedkerbyggede vægpaneler. Lejligheden er desuden den eneste på sin etage - og så er der udsigt til havnen, oplyser ejendomsmægler Anna Reventlow i boligens salgsmateriale.

Eksklusivt område

Det københavnske boligmarked består mest af alt af ejerlejligheder og København K - hvor Ray Dee Ohh-stjernens hjem ligger - er en af de bydele, hvor de rigtig dyre af slagsen ligger.

Indtil videre i 2020 har køberne ifølge tal fra Boliga.dk i gennemsnit lagt lige over 52.700 kroner for pr. lejlighedskvadratmeter i området. Hvilket altså betyder, at et helt gennemsnitligt hjem på 100 kvadratmeter løber op i over 5,2 millioner kroner.

De priser er kun overgået af den nyere københavnske bydel Nordhavn, hvor de solgte ejerlejligheder er gået for over 54.600 kroner pr. kvadratmeter.

Henderson og Gyllings kunstneriske lejlighed er udbudt til salg for cirka 63.000 kroner pr. kvadratmeter - hvilket altså er et solidt nøk over gennemsnittet i det dyre område.

Et område, der også tiltrækker andre kendte danskere: Ifølge Se og Hør bor også entertaineren Lars Hjortshøj og landsholdsspilleren Thomas Delaney i nabolaget.

Svensk-amerikanske Caroline Henderson, hvis stemme mange har hørt på superhitsenen Jeg vil la’ lyset brænde og Made in Europe eller set i det populære tv-program Toppen af Poppen, udkom med sit første danske album Den Danske Sang i starten af året.

Se Caroline Hendersons luksuriøse lejlighed her