Med nogle ugers forsinkelse er Thomas Vinterberg i gang med optagelserne til sin nye film "Druk".

I begyndelsen af maj mistede Thomas Vinterberg på tragisk vis sin 19-årige datter, Ida Maria, i en trafikulykke, og det betød, at optagelserne til den film, som den anerkendte instruktør netop var begyndt på, blev sat på pause på ubestemt tid.

Nu har instruktøren stillet sig bag kameraet igen, og optagelserne er i gang, lyder det i en pressemeddelelse.

Og det er ikke hvem som helst, det er lykkedes Thomas Vinterberg at få på rollelisten til filmen.

Han har blandt andet fået Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Susse Wold og Lars Ranthe til at medvirke i "Druk".

Sidste gang det hold arbejdede sammen, resulterede det i en oscarnominering, en nominering til en Golden Globe, en Bafta-nominering, flere priser ved filmfestivalen i Cannes og ikke mindre end fire bodilstatuetter og syv robertpriser for dramaet "Jagten".

Manuskriptet til filmen "Druk" har Thomas Vinterberg skrevet sammen med Tobias Lindholm, som han også skrev "Jagten" med.

Dermed er der lagt op til noget af en reunion, når en stor del af holdet fra dengang samles igen for at forløse "Druk", hvis optagelser finder sted i både Danmark og Sverige.

For Mads Mikkelsen er det hans første danske film, siden han medvirkede i Anders Thomas Jensens "Mænd og Høns" fra 2015.

"Druk" handler ifølge pressemeddelelsen om en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

- Martin er gymnasielærer. Han føler sig gammel og træt. Hans elever og deres forældre ønsker ham opsagt for at øge deres gennemsnit. Opmuntret af teorien kaster Martin og hans tre kolleger sig ud i et eksperiment og opretholder en konstant alkoholpåvirkning i hverdagen.

- Hvis Churchill vandt Anden Verdenskrig i en tæt tåge af spiritus, hvad kan de stærke dråber så ikke gøre for dem og deres elever?, lyder det om handlingen.

Også Magnus Millang er på rollelisten til "Druk".

Filmen forventes at få biografpremiere 27. august 2020.

/ritzau/