Først håndplukkede Chrissy Teigen og John Legend en pige og dernæst en dreng grundet fertilitetsproblemer.

Endnu et lille stjerneskud er på vej.

Undertøjsmodellen Chrissy Teigen og musikeren John Legend venter nemlig barn nummer tre.

Det annoncerer den vordende mor på Twitter, hvor hun har delt en video, hvor hun holder om sin spirende babybule.

Forlydender om graviditeten begyndte dog allerede inden, da hendes celebre mand netop har udgivet en musikvideo til sit nye nummer, "Wild", som Chrissy Teigen også medvirker i.

John Legend og Chrissy Teigen har i forvejen datteren Luna Simone på fire år og sønnen Miles Theodore på to år, og det celebre superstjernepar har tidligere åbenhjertigt fortalt, at de har fået hjælp til at blive forældre.

Den kunstige befrugtning gav samtidig også mulighed for at vælge et specifikt køn, så det var ikke tilfældigt, at parrets førstefødte blev en pige, fortalte Chrissy Teigen i et opsigtsvækkende interview.

- Jeg tog beslutningen. Jeg håndplukkede hende. Jeg var mest begejstret for det og euforisk ved tanken om, at John ville være den bedste far til en lille pige, sagde hun til magasinet People i 2016 om den kontroversielle beslutning.

Og det var det heller ingen tilfældighed, at datteren efterfølgende fik en lillebror.

Grunden til, at parret stod frem med fertilitetsfortællingen, satte John Legend flere ord på i 2017 med i et interview med magasinet Cosmopolitan.

- Jeg synes, det var svært ikke at kunne undfange naturligt. Man ønsker, at alt skal fungere korrekt, og at alt skal være perfekt, men nogle gange er det ikke sådan, sagde den Oscar-vindende Glory-sanger.

- At få en baby er en stor udfordring for et par. At gå igennem det styrker ens bånd, fordi man ved, at kan man klare dét, kan man klare hvad som helst, lød det videre fra John Legend.

Den 41-årige musiker og den 34-årige model har været gift siden 2013.

Den kendte crooner og den lige så celebre undertøjsmodel mødte hinanden helt tilbage i 2007 under indspilningerne til musikvideoen "Stereo".

Se graviditets-tweetet her: https://twitter.com/i/status/1294097210657783811

Se et klip af musikvideoen, hvor parret i første omgang afslørede graviditeten, her: https://www.instagram.com/p/CD11UURF6tX/

/ritzau/