Dansegulvet var næsten i brand, da skuespiller Albert Rosin Harson dansede rumba med partner Jenna Bagge.

- Wauw! Uh! Åhh!

Ifølge dommer Jens Werner var meddommer Marianne Eiholt yderst begejstret under Albert Rosin Harsons intense rumba med partner Jenna Bagge i fredagens udgave af "Vild med dans".

Og parret forstår da også godt, hvorfor dommerkommentarerne stak en anelse af.

- Det er også en lummer dans, medgiver Albert Rosin Harson.

- Den er rigtig sensuel, og det er rigtig meget op ad hinanden, lyder det fra den 18-årige skuespiller.

Han og Jenna Bagge er blevet spurgt adskillige gange, om der er en flirt imellem dem, men det afviser danseparret kategorisk og understreger, at de er som bror og søster.

- Man er ret tæt i dansen, og jeg fik da også lidt af et chok første gang, Jenna kom rigtig tæt på mig, og det var da også lidt underligt. "Skal man være så tætte?", spurgte jeg hende.

- Men der er det rart, at vi har sådan et forhold til hinanden, og at vi er så gode venner, at vi godt tør at være så tætte og ikke skal skjule noget, lyder det fra Albert Rosin Harson.

Det kræver nemlig tæt kontakt, hvis man skal fremføre en autentisk rumba, fortæller hans dansepartner, Jenna Bagge, som har rumbaen som sin absolutte yndlingsdans.

Ifølge hende bruger danseparret humor og kan grine lidt ad situationen, inden at det bliver akavet, når hun for eksempel skal placere sin hånd på Albert Rosin Harsons kind.

- Albert har fra starten af sagt, at han vil lære at danse, sådan som man gør i virkeligheden, og der er man altså så tætte, tilføjer hun.

- Jeg har også vist Albert videoer af professionelle dansere, som danser en rumba, for at han kan se, hvordan det ser ud, forklarer hun.

Fra denne uges intense dans venter der mere sjov og ballade næste uge, fortæller Jenna Bagge.

Der kaster parret sig nemlig ud i en energisk quickstep.

Parret er ligesom alle de øvrige, resterende deltagere direkte videre til næste uge, fordi konkurrencen denne uge var sat standby.

To af parrene, Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst, samt Janus Bakrawi og partner Karina Frimodt, er nemlig i coronaisolation.

Får de en negativ test, vender de tilbage til dansedysten næste fredag.

Det betyder, at der vil være fire finalepar frem for tre, når slaget om titlen og trofæet skal stå den 19. december.

/ritzau/