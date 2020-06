Lukas Graham og Hugo Helmig kan høres sammen på singlen "Sooner or Later".

Den fremadstormende singer-songwriter Hugo Helmig strøg mod den musikalske stjernehimmel med udgivelsen af hitsinglerne "Please Don't Lie" og "Hold On".

Men sidste år måtte den unge sanger - der er søn af Thomas Helmig - aflyse alle sine koncerter og gå i afvænning for et kokainmisbrug.

Da det så mest sort ud, tikkede der en dag en mail ind fra uventet kant.

Den var fra det verdenskendte danske band Lukas Graham, som sendte Hugo Helmig en skitse til en ny sang.

Kort efter mailudvekslingen mødtes Hugo Helmig og Lukas Grahams frontmand, Lukas Forchhammer, og skrev sangen færdig.

Det er blevet til nummeret "Sooner or Later", som udkommer fredag den 19. juni, afslører Hugo Helmig i en pressemeddelelse.

- Den her sang og ikke mindst teksten blev en del af min kamp for at komme videre og rejse mig igen, siger den 21-årige sanger og fortsætter:

- Den handler om at se fremad og anerkende, at vi alle laver fejl, men det vigtige er, hvad vi bruger fejlene til, og hvordan vi kommer videre. Jeg føler mig langt om længe glad igen og klar til lægge det negative bag mig.

Lukas Forchhammer har ikke blot bidraget som sangskriver, men synger også vokal på omkvædet, og det var et stort musikalsk øjeblik for Hugo Helmig.

- Jeg blev meget beæret over, at Lukas tog kontakt til mig. Jeg har fulgt ham, siden jeg som 13-årig så hans første koncert på Smukfest, og han er et af mine forbilleder.

- Det var så vildt at være i studiet med ham, og vi klikkede heldigvis med det samme, siger Hugo Helmig i pressemeddelelsen.

