Kongehuset får et nyt medlem næste år. Det sker, efter at tre andre fremtrædende medlemmer har trukket sig.

Storbritanniens monark, dronning Elizabeth, får snart sit niende oldebarn.

Prinsesse Eugenie, der er datter af den skandaleombruste prins Andrew og hans ekskone, hertuginde Sarah, er gravid og venter sit første barn med sin borgerlige mand, forretningsmanden Jack Brooksbank.

Det annoncerer den gravide prinsesse på sin officielle Instagram-profil.

Her har hun delt et billede af et par små futsko i babystørrelse.

- Jack og jeg glæder os så meget til begyndelsen af 2021, lyder teksten til billedet.

Nyheden er kærkommen i det britiske kongehus, som lykønsker parret i et officielt Instagram-opslag på vegne af regentparret - dronning Elizabeth og prins Philip - samt af Jack Brookbanks forældre og prinsesse Eugenies fraskilte forældre.

Prinsesse Eugenies detroniserede far, prins Andrew, har trukket sig fra sine royale forpligtelser.

Sagen centrerer sig om forretningsmanden Jeffrey Epstein, som i august 2019 tog sit eget liv, da han afventede en omfattende retssag efter anklager om menneskehandel og overgreb på mindreårige.

En kvinde hævder, at hun som 17-årig blev tvunget af Epstein til at have samleje med prins Andrew.

Prinsen har afvist at have haft kendskab til kvinden, selv om billeder viser dem sammen.

Prinsen er blevet beskyldt for at optræde besynderligt i medierne og for ikke at stille sig tilstrækkeligt nok til rådighed i afdækningen af, hvad der er op og ned i sagen.

Det seneste år har tre fremtrædende medlemmer trukket sig fra det britiske kongehus af forskellige årsager.

Foruden prins Andrew har prinsesse Eugenies fætter prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, trukket sig tilbage.

Den beslutning kom som et chok i begyndelsen af 2020 efter parrets eskalerende konflikt med især de britiske tabloidmedier.

30-årige prinsesse Eugenie er den 10. i arvefølgen til den britiske trone, og den lille ny bliver således den 11. i rækken.

Prinsesse Eugenie mødte Jack Brooksbank i 2011 gennem fælles venner, og efter syv års forhold faldt han på knæ under en rejse til Nicaragua. Parret giftede sig i oktober 2018 og kan således snart fejre toårs bryllupsdag.

Se billedet her: https://www.instagram.com/p/CFjXPhpFPpJ/

/ritzau/