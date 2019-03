Det kommer ikke på tale, at eleverne på Ørestad Gymnasium skal straffes efter et tumultarisk ministerbesøg.

Selvom Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil have konsekvenser for eleverne, nægter skolens bestyrelse at udstede kollektive sanktioner.

Lærerne tager heller ikke afstand fra buhråb mod ministeren i starten af marts. Tværtimod.

Fredag viste lærerne deres støtte til eleverne med stående klapsalver, skriver TV2.

»Mange af eleverne var i tvivl om, hvorvidt vi som lærerkollegium støttede op om dem eller mente, de havde gjort noget forkert. Derfor havde vi en intern debat i lærerkollegiet, om det ville være på sin plads at manifestere over for eleverne, at vi ikke mener, de har gjort noget forkert,« siger Kasper Froda Lok, der er lærer på skolen, til TV2.

Han tilføjer, at der ikke er noget forkert i at markere sin utilfredshed med at buhe.

Selvom ledelsen har undskyldt for hændelsen, ændrer det ikke ved, at lærerne på Ørestad Gymnasium støtter eleverne.

Ifølge Kasper Froda Lok har eleverne på »eksemplarisk vis« brugt deres ytringsfrihed til at vise deres utilfredshed.

Det er få uger siden, at undervisningsminister Merete Riisager og sognepræst Kathrine Lilleør blev modtaget i samme aula af øredøvende buhråb fra flere hundrede elever.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Undervisningsminister Merete Riisager (LA) Foto: Mads Claus Rasmussen

En larmende protest mod omprioriteringsbidrag på uddannelsesområdet, som fik ministeren til at afbryde besøget, der havde fokus på demokratisk dannelse.

Fredag var buh-råb erstattet af applaus på Ørestad Gymnasium, da det meste af skolens lærekollegium klappede eleverne til frokost, som en støtteerklæring for deres ytringsfrihed.

I kølvandet på beskyldninger om møntkast, skældsord og truende adfærd fra eleverne har styrelsen opfordret Ørestad Gymnasium til at sanktionere eleverne.

Det afviser bestyrelsesformand René van Laer dog over for Berlingske.

»Man kan ikke straffe 1.200 elever, fordi der måske er nogle få, der har opført sig dårligt.«

Individuelle straffe er heller ikke muligt, da skolen ikke kan identificere de elever, som angiveligt skulle have råbt ord som »luder« efter ministeren.