Nyheden om kong Charles' kræftdiagnose har sat fokus på prins Georges rolle i den britiske arvefølge.

For hvad vil der ske med den 10-årige prins, hvis det ikke går godt med kongens sygdomsforløb?

Det spørgsmål stiller det norske medie Dagbladet.



Allerede nu virker det som om, at hertuginde Kate og prins William er i gang med at forberede deres søn til den fremtidige rolle som monark.

Ifølge BNN News har han taget de indledende optagelsesprøver til den prestigefyldte kostskole Eton College, hvor både hans far, onkel og adskillige britiske premierministre har gået.

Nyheden om kongens sygdom kan fremskynde Georges forberedelse som fremtidig konge.

For hvis kong Charles døde i dag, ville den unge prins rykke frem som nummer et i tronfølgen - og det kan være et tungt ansvar at bære for en 10-årig.

Prins George og prins William til Wimbledon sidste år. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins George og prins William til Wimbledon sidste år. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/Ritzau Scanpix

Den svenske kongehusekspert Johan T. Lindwall mener, at prins George ville få god hjælp af familien i dén situation.

»Der vil ikke rigtig ske noget med George, hvis Charles skulle dø. På trods af at han bliver nummer et i rækken til tronen, vil han ikke varetage nogen officielle pligter, før han er 18 år,« siger Lindwall til norske Dagbladet.

I det britiske kongehus er der skik for, at flere medlemmer af familien hjælper med at udføre officielle pligter.

Derfor vil de andre medlemmer af kongefamilien hjælpe med at aflaste kong William, prins så George ikke skal tage for meget ansvar i den hypotetiske situation.

Der er heldigvis flere hjælpende hænder at finde, da det britiske kongehus har mange seniormedlemmer, som prins Andrew, prins Edward og prinsesse Anne.

