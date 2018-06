'De unge mødre'-deltagerens datter blev ramt af en hjerneblødning, da hun tidligere i år kom til verden.

‘De unge mødre’-deltageren Nadia Shila Petersen blev i slutningen af januar mor for anden gang, da datteren Hope kom til verden. Det var en lang fødsel, hvor Nadia Shila til sidst var nødt til at acceptere, at fødslen skulle ske ved kejsersnit.

Tilbage i marts fortalte Nadia Shilas mor, Heidi, til Realityportalen, at ‘De unge mødre’-deltageren ville sagsøge hospitalet, fordi den lille pige angiveligt fik en hjerneblødning under fødslen. Derfor havde hun efterfølgende nogle problemer og var blandt andet sensitiv over for lys og larm.

Det er dog efterfølgende blevet meget bedre, og datteren har ikke umiddelbart mén efter episoden. Det fortæller Nadia Shila selv i en video af datteren, som den unge mor har lagt på Instagram.

– Hope er ikke HJERNESKADET. Hun har haft en HJERNEBLØDNING. Indtil videre har hun ingen mén. Hun kan fint tolerere både lys og lyd, skriver ‘De unge mødre’-deltageren til en følger.

I opslaget fortæller Nadia Shila også, at Hope er en nem baby, der sjældent græder. Det sker kun, når hun er meget træt eller sulten.

