Prinsesse Madeleine af Sverige kan markere sin syvårs-bryllupsdag med sin borgerlige mand, Chris O'Neill.

Det er præcis syv år siden, at kirkeklokkerne kimede hinsidan.

Den 8. juni 2013 sagde svenske prinsesse Madeleine nemlig ja til den britisk-amerikanske forretningsmand Chris O'Neill.

Parret mødte hinanden et år forinden i New York, hvor prinsesse Madeleine boede og arbejdede med velgørenhedsorganisationen World Childhood Foundation, som hun har stiftet sammen med sin mor, dronning Silvia.

Prinsesse Madeline var flyttet til den amerikanske storby, kort efter hun brød forlovelsen med den svenske advokat Jonas Bergström tilbage i 2010.

Ifølge det svenske kongehus var prinsessen og advokaten blevet enige om, at det var bedst for dem at gå hver til sit.

I New York mødte hun så kærligheden på ny, og i 2012 annoncerede det svenske kongehus, at Chris O'Neill havde været på knæ.

I en erklæring delt på det svenske kongehus' officielle hjemmeside afslørede prinsessen, at frieriet var meget romantisk, og ifølge brudens mor, dronning Silvia, var Chris O'Neill enhver svigermors drøm.

Parret blev gift i Slottskyrkan tilhørende det svenske kongeslot i sommeren 2013, og mens prinsesse Madeleine sagde "ja" på svensk, blev den del af vielsesritualet sagt på engelsk, da det var Chris O'Neills tur.

Bruden var iklædt en skræddersyet Valentino-kjole, som til prinsessens store skræk ikke passede på dagen, afslørede hun efterfølgende i STV-programmet "Kungliga brudklänningar" ifølge det svenske medie Expressen.

- De fleste brude kan nok genkende, at i dagene op til brylluppet sker der så meget. Man er nervøs, man taber sig, og man ved ikke hvorfor.

- Syerskerne sprang rundt som små mus og syede kjolen sammen. Det blev okay i sidste sekund, men det var lidt nervepirrende, da klokkerne begyndte at ringe, og de fortsat syede på kjolen, fortalte hun i dokumentaren.

Blandt bryllupsgæsterne var kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins Joachim, prinsesse Marie og dronning Margrethes lillesøster, prinsesse Benedikte, som er prinsesse Madeleines gudmor.

Efter brylluppet valgte Chris O'Neill at forblive borgerlig - også for at fortsætte sine forretninger.

- Jeg har jo truffet kvinden i mit liv. Kvinden, jeg elsker. Men det er klart, at det har sine udfordrende sider at være gift med en prinsesse. Selvfølgelig har det gjort mit liv mere kompliceret af åbenlyse grunde, sagde Christopher O'Neill tidligere på året til det svenske magasin King i 2018.

Også prinsesse Madeleine har givet udtryk for, at det kan være svært at være så offentlig, når ens mand ønsker det modsatte.

- Man bliver trist af at få kritik, men samtidig forstår jeg den også. Men nogle gange synes jeg, at Christopher får meget ufortjent kritik. Han er en følsom person, så det var lidt svært i starten, sagde hun i et interview med Expressen året forinden.

I februar 2014 kom parrets første barn, prinsesse Leonore, til verden, og foruden den i dag seksårige prinsesse består familien også af prins Nicolas på fire år og toårige prinsesse Adrienne.

37-årige prinsesse Madeleine og 45-årige Chris O'Neill og parrets tre børn er bosat i USA.

Det svenske kongehus besluttede sidste år at fratage de kongelige titler og apanagen fra hendes og hendes storebror prins Carl Philips børn.

Til gengæld forventes de heller ikke at deltage i officielle pligter som repræsentanter for det svenske kongehus.

/ritzau/