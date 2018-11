Lucy Love er ude af "Vild med dans", men hun føler, at hun har haft danskernes opbakning.

Med grønt hår, vilde kostumer og tatoveringer langt op ad halsen har rapperen Lucy Love skilt sig ud fra de gængse deltagere i "Vild med dans".

Men selv om hun flere gange er havnet i omdans i programmet, så har seerne reddet hende igen og igen.

Fredag aften i showets kvartfinale blev det dog sidste dans for rapperen.

- Jeg er sgu ret knækket over det, for vi var så tæt på (finalen, red.). Men folk er så dygtige, og jeg kunne ikke have gjort det bedre. Jeg er ked af det, det er uundgåeligt, siger hun.

Men både hun og hendes partner, Michael Olesen, er rørte over, at hun trods alt nåede så langt.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, når man er så tæt på, men jeg er så pavestolt af det her kvindemenneske. I min verden er det en af de største forvandlinger, der er sket i "Vild med dans" nogensinde.

- Hun har sat et kæmpe aftryk på "Vild med dans" med sin personlighed og karisma og farver, og så har hun været igennem en kæmpe udvikling. Det er sgu sejt, siger Michael Olesen.

Sidste år snuppede han trofæet i showet med skuespillerinden Sofie Lassen-Kahlke, men selv om han ikke nåede så langt i år, føler han stadig, at han har fået rigtig meget ud af at danse med rapperen.

- Det har været lige så stor en oplevelse i år, som det var sidste år, bare på en anden måde. Jeg har danset med et menneske, der er så langt fra, hvad en normal Vild med dans-deltager er og set, hvordan hun har taget dansen ind og sat sit aftryk, siger han.

Rapperen selv har glædet sig over at mærke, hvordan danskerne har bakket hende op.

- Jeg er jo bare alternativ i forhold til det mainstream Danmark, jeg laver alternativ musik og har en anden tilgang til det at optræde, så jeg er stolt af, at Danmark har stemt os videre igen og igen og måske har kunnet se forbi nogle af de ting, folk ellers ser i en rapper og i det alternative, siger Lucy Love.

Hun håber, at hendes deltagelse kan inspirere andre til at melde sig til programmet.

- Jeg håber, der er folk, der ellers ikke har turdet være med før, fordi de har tænkt, at de var for anderledes, der så vil gøre det alligevel, siger hun.

Semifinalen i "Vild med dans" finder sted på fredag klokken 20.00 på TV2.

/ritzau/