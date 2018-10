Det svenske tema satte en stopper for Albert Hangaard Emtofts deltagelse i "Den store bagedyst".

København. Det endte med et "hej då" til Albert Hangaard Emtoft i tredje afsnit af "Den store bagedyst", som løb over skærmen lørdag aften.

Temaet var Sverige, men efter knækbrødsbagning, svensk bryllupskage i den hemmelige udfordring og et mesterværk inspireret af vores nordiske naboer hinsidan, valgte dommerne, Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen, at det var den 21-årige københavners tur til at forlade "Den store bagedyst".

- Jeg kan godt forstå, at det var mig til at ryge, for jeg klarede mig ikke lige så godt som de andre, siger Albert Hangaard Emtoft om exittet.

- Det var min tur denne gang, det havde jeg indset, fordi jeg heller ikke havde klaret det særligt godt i de andre udfordringer. Jeg var ærgerlig over at ryge ud, men det var det rigtige valg, de lavede, siger han.

Derfor var han også lettet over at ryge ud, for da optagelserne stod på, arbejdede han meget og læste samtidig op til sin HF-eksamen, mens han pendlede mellem København og Randers, hvor "Den store bagedyst" fandt sted, fortæller han.

- Den bagvedliggende årsag til, at jeg ikke klarede mig så godt i teltet, var, at jeg ikke havde særlig lang tid til at øve mig.

- Derfor kiksede det også en gang imellem, men jeg føler alligevel, at jeg fik bevist nogle ting, jeg godt kunne, siger han.

Selv om Albert Hangaard Emtoft har fået kager ind med modermælken med en mor, der har haft et konditori, har han altid med egne ord hygge-bagt og aldrig set det som noget, man kunne konkurrere i.

Hans familie opfordrede ham til at stille op, men det var først under en rejse til Sankt Petersborg med en veninde, at han sendte ansøgningen afsted fra et hostel i den russiske storby.

- Det var lidt en omvæltning for mig, at der pludselig var så meget konkurrence på. Jeg tog det selvfølgelig som en oplevelse, men jeg har aldrig bagt under pres på den måde.

- Det var også super underligt at stå med kamera - det er noget, man skal vænne sig til, griner han.

Det førte blandt andet til cremekollapset i sæsonens første hemmelige udfordring, hvor Albert Hangaard Emtofts othellolagkage splattede sammen.

- Nogle af de fuck-ups sker, når man taler med kameraet. En lille fejl kan få relativt store konsekvenser. Men jeg synes, at når jeg kom ud i situationer, hvor ikke alt lykkedes, og der kom pres på, at jeg var okay til at agere fattet og komme i mål med et produkt, og det er jeg super glad for.

- Jeg har lært meget af at være med i "Den store bagedyst": at jeg sagtens kan tilsidesætte alle private behov i en kortere periode og så virkelig arbejde intenst på noget, siger han.

En af de kager, Albert Hangaard Emtoft er mest stolt af, er mesterværket i sæsonens første afsnit.

Han læser til daglig den russiske linje på østeuropastudierne ved Københavns Universit. Den faglige passion for den store nation udtrykte han sammen med sit aktivistiske arbejde i Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i mesterværket, hvor han formede Vasilij-katedralen i fondant og satte et regnbueflag foran.

- Mange vil måske nok bruge bagedysten som et springbræt til senere at udfolde sig kreativt inden for bagværk. Men når man har muligheden for at komme så bredt ud i den danske befolkning, så kommer aktivisten frem i mig.

- Selvfølgelig er det et familieprogram med hygge og kage, men jeg må også benytte den lejlighed til at lave et statement. Jeg har kun fået positive henvendelser på det, og der er også russere, der har kontaktet mig og sagt, at det var fedt, smiler Albert Hangaard Emtoft.

I fremtiden vil han gerne arbejde med menneskerettigheder i Østeuropa og kombinere det kreative, det østeuropæiske og det politiske med det aktivistiske.

- Jeg ved ikke, om det involverer kager, men det må tiden vise. Men måske det bliver en lille othellolagkage med et regnbueflag i, griner Albert Hangaard Emtoft.

Næste afsnit af "Den store bagedyst" sendes på DR1 lørdag aften klokken 20.00.

/ritzau/