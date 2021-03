I et chokerende tvist blev duoen Neva & Ida sendt hjem fra "X Factor" af deres egen coach, Thomas Blachman.

I en chokerende afslutning på fredagens "X Factor" smed dommer Thomas Blachman sin egen duo Neva & Ida hjem.

Efter gruppen røg i omsang for anden fredag i træk, vidste han godt, hvilken vej pilen pegede, og derfor tog han valget selv.

Thomas Blachman roste ellers Neva & Idas musikalske gåpåmod, men sagde også, at der havde været samarbejdsvanskeligheder mellem pigerne og mangel på fokus.

- Det er i dén grad mit problem, og enhver lærer ude i folkeskolerne ved, at samarbejdet med ungdommen kan være ganske svær, sagde dommeren under showet.

Efter showet sætter duoen selv ord på vanskelighederne.

- Vi er forskellige på mange måder, og det har clashet. Men vi har lært mere om os selv i processen, siger Neva, mens Ida fortsætter:

- Vi er begge egocentriske ment på den bedste måde. Men når både Thomas, Neva og jeg har haft en idé, og det ikke var den samme, så var det svært.

Det var en tårevædet afsked, pigerne tog med programmet efter at have været i omsang mod dommer Martin Jensens solist Vilson Ferati.

- Vi er nede over, at vi ikke er med mere. Men vi har gjort det så godt, vi kunne, siger Neva, mens Ida fortsætter:

- Vi har meget vrede indeni os, og det skulle vi nok have fundet frem fra starten. Så kunne vi have lavet et lige så fedt show, som vi gjorde i aften, noget tidligere.

Et gennemgående tema på aftenen var den store mængde hadbeskeder, både deltagere og dommere har modtaget.

Især duoen har fået mange grove henvendelser.

- Folk har skrevet ulækre ting til os og om os, siger Neva og fortsætter:

- Ingen ville jo sige det til vores fjæs i virkeligheden, men det er fordi, de bare sidder bag deres skærme, og så har det ingen konsekvenser. Det er hårdt.

De kalder det "en lettelse", at de ikke er med i programmet mere.

Med Neva & Ida ude af "X Factor" har Thomas Blachman to deltagere tilbage i gruppekategorien, Simon & Marcus og The Kubrix.

Oh Land har fortsat alle sine unge solister, mens Martin Jensen har Vilson Ferati og Dan Laursen.

De resterende syv deltagere er endnu et skridt nærmere den store finale, der finder sted fredag 9. april.

De går på scenen igen næste fredag til temaet "Sommer".

Showet kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.00.

/ritzau/