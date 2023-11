På trods af en aldersforskel på næsten ti år har Britney og Jamie Lynn Spears tidligere fortalt om en barndom, hvor de to var meget tætte.

Men gentagne gange de seneste år har der været knas i forholdet mellem de to søstre.

Efter begge har skrevet bøger om hver deres oplevelser i Spears-familien, der fostrede både en verdenskendt sanger og en skuespiller, har de to været på kant – i hvert fald i offentligheden.

Men nu sætter Jamie Lynn Spears ord på, hvordan hun har det med sin berømte storesøster.

Som børn og unge var Spears søstrene tætte. Her er de sammen til en NBA-kamp mellem Washington Wizards og Los Angeles Lakers i 2006. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Som børn og unge var Spears søstrene tætte. Her er de sammen til en NBA-kamp mellem Washington Wizards og Los Angeles Lakers i 2006. Foto: Lucy Nicholson/Reuters/Ritzau Scanpix

Lørdag var den 32-årige skuespiller gæst i det britiske tv-show I’m a Celebrity … Get Me Out Of Here, hvor hun blandt meget andet fortalte, hvordan hun altid har set op til sin storesøster og altid har forsvaret hende, hvis hun følte, andre gik for tæt på.

På spørgsmålet om, det er rigtigt, at de to i dag ikke ‘kommer godt ud af det med hinanden’, lød det bestemte svar:

»Jeg elsker min søster,« citerer People.

Men siden Britney Spears i 2021 fik rettens ord for, at det værgemål, som hendes far i 13 år havde over hende, skulle ophæves, har hun gentagne gange langet ud efter sin familie - herunder sin lillesøster.

Efter flere år med beskyldninger mellem de to søstre, lyder det til, at der nu er mulighed for en forsoning. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Efter flere år med beskyldninger mellem de to søstre, lyder det til, at der nu er mulighed for en forsoning. Foto: Zz/AP/Ritzau Scanpix

Det samme skete, da Britney Spears i år udgav sine erindringer ‘The Woman In Me’ hvor hun skældte Jamie Lynn Spears ud for ikke at have taget sit parti, da Britney Spears blev anbragt på en psykiatrisk afdeling i 2018.

Også da Jamie Lynn Spears i 2022 udgav sin biografi ‘Things I Should Have Said: Family, Fame, and Figuring it Out’ var de to offentligt på kant.

For som Britney Spears senere skrev, mente hun, at lillesøsteren ‘kapitaliserede’ på sin storesøsters ulykke.

De hårde udmeldinger til trods, er der måske håb for en forsoning mellem de to. For sin part skrev ‘Hold Me Closer’ sangeren også i sin bog, at hun håber, forholdet til lillesøsteren kan reddes:

»Hun vil altid være min søster, og jeg elsker hende og hendes smukke familie. Jeg arbejder på at føle mere medfølelse end vrede over for hende og alle, som jeg føler har gjort mig uret.«