Naturtemaet satte en stopper for Pia Bülov Karlsens deltagelse i "Den store bagedyst".

Der var smørblomster, chokoladeshelter og spiseligt sand på kagebordet, da femte afsnit af "Den store bagedyst" lørdag aften rullede over skærmen.

Men naturtemaet spændte ben for Pia Bülov Karlsen, der måtte forlade bagekonkurrencen.

Men selv om hun er trist over sit bageexit, så åbnede det faktisk for en ny mulighed for programmets alderspræsident.

- En uge eller to efter programmet skulle min søn jo giftes.

- Så selv om jeg var ked af at ryge ud og ikke skulle bage med de andre i teltet, så var det dejligt, at jeg havde tid til at hellige mig den opgave at bage bryllupskage til min søns bryllup, fortæller Pia Bülov Karlsen.

Op til brylluppet nåede hun dermed at bage otte kager heriblandt Sarah Bernhardt og macarons til de 100 bryllupsgæster.

Men perioden omkring programmet var ret presset for den 59-årige pantefoged fra Randers.

- Det har været krævende at deltage, fordi man har skullet øve så meget. Hvis jeg ikke var tilfreds med kagerne, var det jo en ommer.

- Jeg takkede kun ja til de aller-allervigtigste ting (arrangementer, red.), for så at tage tidligt hjem og øve. Jeg måtte hyre en rengøringskone, så jeg ikke skulle tænke på det, og jeg har sagt nej til gæster.

Alligevel fortryder hun på ingen måde, at hun meldte sig til det, som hun betragter som sit yndlingsprogram.

- Det har været anstrengende, men det hele værd. Det har været en oplevelse for livet, som jeg kan se tilbage på og sige "det gjorde jeg".

- Det er tit den gamle, som ryger ud som en af de første. Men det gjorde jeg ikke, og det er jeg rigtig stolt af, lyder det fra denne sæsons alderspræsident.

Der er nu seks deltagere tilbage i kampen om at kalde sig vinder af "Den store bagedyst" 2019. Programmet sendes på DR1 hver lørdag klokken 20.00.

/ritzau/