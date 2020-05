Skuespillerinden Merete Mærkedahl debuterer i teltet, mens Ulf Pilgaard takker af efter 40 sæsoner på scenen.

Danmarks største revy, Cirkusrevyen, er blevet aflyst for i år.

Det oplyser Cirkusrevyen i en pressemeddelelse og begrunder det med kombinationen af coronakrisen, en kommunekonflikt og nye retningslinjer for forestillinger.

Denne revysæson skulle have været den definitivt sidste for Ulf Pilgaard, som i en alder af 79 år villet have takket af efter 40 sæsoner, men han er også at finde på plakaten næste år, oplyser Cirkusrevyen.

Der får han følgeskab på scenen af Cirkusrevy-debutanten Merete Mærkedahl, der er kendt for sin rolle som stuepigen Otilia i "Badehotellet", og af revyveteranerne Niels Ellegaard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard og Niels Olsen.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan gennemføre revyen i år, men jeg er meget glad for, at Ulf har sagt ja til at være med på holdet til næste år. Vi glæder os til at se alle de mange dejlige gæster igen i 2021 til et brag af en revysæson, når vi endelig kan mødes igen og fejre Ulf, siger Lisbet Dahl, som også instruerer revyen.

Det er første gang siden 1997, at der går seks skuespillere på scenen, lyder det fra Cirkusrevyens direktør, Torben "Træsko" Pedersen.

- Det er et fantastisk hold, vi har sammensat i 2021. Jeg glæder mig til at se, hvad holdet vil byde på næste år, hvor vi alle sammen virkelig har brug for en Cirkusrevy, der kigger tilbage på denne utrolige tid, vi alle går igennem lige nu, siger direktør Torben "Træsko" Pedersen i en erklæring.

I år bestod holdet ellers af et femkløver bestående af netop Ulf Pilgaard og de rutinerede revystjerner Niels Ellegaard og Lisbet Dahl og desuden også af debutanterne Mille Lehfeldt og Carsten Svendsen, som altså endnu ikke kan gøre deres entré på scenen.

Cirkusrevyen anno 2021 får premiere 1. maj næste år.

Selv om Cirkusrevyen holder lukket i år, slår Bakken stadig dørene op. Det sker fra fredag den 29. maj.

/ritzau/