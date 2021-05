Showet er ikke en udfordring mere, forklarer Ellen DeGeneres, der trækker stikket efter 19 år på skærmen.

Den amerikanske talkshowvært Ellen DeGeneres stopper sit populære tv-show efter 19 år. Sidste afsnit ruller over skærmen i 2022. Det oplyser hun til netmediet Hollywood Reporter.

- Når du er en kreativ person, har du brug for konstant at blive udfordret. Og hvor godt dette show end er, og hvor sjovt det end er, er det bare ikke en udfordring mere, siger Ellen DeGeneres til Hollywood Reporter.

Hendes medarbejdere fik besked om beslutningen tirsdag, skriver mediet.

I det afsnit, der bliver sendt på amerikansk tv torsdag, vil hun fortælle mere om sine tanker over for en anden populær talkshowvært, Oprah Winfrey. Det skriver Hollywood Reporter.

Sidste år røg den ellers så populære tv-personlighed ud i et stormvejr, da medier beskrev et nærmest giftigt arbejdsmiljø omkring showet.

Det fik ifølge mediet Variety den nu 63-årige DeGeneres til at holde en følelsesladet og undskyldende tale til sit personale i juli sidste år.

Flere kilder oplyste på det tidspunkt til Variety, at DeGeneres fortalte sit personale, at hun "ikke er perfekt", og at det har været "hjerteskærende" for hende at læse beskyldningerne om den dårlige atmosfære bag scenen.

En intern undersøgelse resulterede efterfølgende i, at tre topproducere forlod talkshowet, efter at anklager mod dem om mobning, racisme og sexchikane blev gransket.

I september sidste år indledte Ellen en ny sæson af showet med en undskyldning over for seerne.

- Jeg har fundet ud af, at der skete ting her, der aldrig skulle være sket. Jeg tager det meget alvorligt. Og jeg vil gerne sige undskyld til de mennesker, der var påvirket af det, sagde Ellen.

"The Ellen DeGeneres Show" har vundet adskillige priser, siden det første gang blev vist i 2003.

Ellen DeGeneres er også flere gange blevet kåret som en af amerikanernes yndlings tv-værter.

/ritzau/