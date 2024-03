Torsdag udkom den sidste udgave af kvindemagasinet Femina, der er udkommet ugentligt i 150 år.

Torsdag blev den sidste printudgave af kvindemagasinet Femina sendt fra trykken og lagt ud på hylderne.

Onsdag kunne magasinet fejre at have eksisteret i 150 år. Dagen markerer et digitalt skift, siger chefredaktør for femina.dk Anne Wittorff Rusbjerg.

- På den ene side er det vemodigt, fordi vi har haft et rigtig godt produkt i mange år, som vi har lavet på print. På den anden side er det jo også starten på noget nyt, siger hun.

Den 22. februar meddelte Femina i en pressemeddelelse, at det fra marts kun ville udkomme digitalt gennem artikler, podcasts og videoer på femina.dk.

Årsagen er, at læserne i langt højere grad læser magasinet digitalt, skrev Femina i pressemeddelelsen.

Det er særligt de ældre læsere, der hidtil har købt den fysiske udgave af Femina. Fokus i Feminas digitale strategi er på de yngre læsere.

- Skal vi have et bæredygtigt Femina i fremtiden, er vi nødt til at tænke på, hvordan vi når de yngre målgrupper, siger Anne Wittorff Rusbjerg.

På forsiden af det sidste trykte magasin ses forfatter, psykolog og tidligere model Renée Toft Simonsen, der har haft en brevkasse i magasinet i 16 år.

I et opslag på Instagram takker hun magasinet og læserne for "en lind strøm af tillid" i indbakken.

- Den rejse slutter her, men hold nu kæft, hvor har det været en fornøjelse, skriver Renée Toft Simonsen.

Femina udkom første gang under navnet Nordisk Mønster-Tidende i 1874. Det var det første ugeblad til kvinder i Danmark - og kun det andet i hele verden.

Emnerne i Femina er alt fra mode og mad til skønhed og velvære. Femina.dks pejlemærke er ligestilling.

Koncernen Aller Media meddelte allerede i november sidste år, at man ville nedlægge papirudgaven af Femina.

Aller Media nedlagde i den forbindelse også magasinet Antik og Auktion, mens det stoppede licensaftalen med modemagasinet Elle fra april.

Nedlæggelserne af papirudgivelserne har kostet 34 medarbejdere jobbet på tværs af koncernen.

/ritzau/