Eminem, Cardi B, Khalid og 50 Cent har alle sagt ja til at være med på verdensstjernens nye album.

Han står bag nogle af de seneste års mest populære sange, og der hviler således lidt af et pres på skuldrene af Ed Sheeran, der om knap en måned udkommer med et nyt album.

Verdensstjernen får dog massiv opbakning til at kunne fortsætte sin sejrsgang, for han har hevet en lang række prominente kunstnere med i studiet for at synge med på albummet, der har titlen "No.6 Collaborations Project".

Tirsdag aften offentliggjorde Ed Sheeran tracklisten til albummet, og her står det klart, at navne som Khalid, den fremadstormende og snart Roskilde-aktuelle Cardi B, rapperne Eminem og 50 Cent samt popstjernen Bruno Mars er blandt dem, stjernen har med på albummet.

- Jeg er kæmpe fan af alle de kunstnere, jeg har arbejdet med på albummet. Hvad end jeg jeg fulgt dem siden begyndelsen af deres karrierer eller har haft deres album på repeat, så er det kunstnere, der inspirerer mig, og som alle bidrager til numrene. Jeg kan ikke vente, til I skal høre det, siger Ed Sheeran i en pressemeddelelse.

I forvejen har Ed Sheeran udgivet numrene "I Don't Care" med Justin Bieber og "Cross Me" med Chance the Rapper & PnB Rock fra albummet, der udkommer den 12. juli.

Ed Sheeran spiller dansk koncert i Tusindårsskoven Odense den 27 og 28. juli.

/ritzau/