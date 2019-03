For anden uge i træk røg gruppen Echo fredag aften i farezonen i "X Factor", og det påvirker de fire piger.

Pigegruppen Echo havde aftalt at give den ekstra meget gas til fredagens fjerde liveshow i "X Factor", efter gruppen i sidste uge endte i farezonen og var tæt på at ryge ud af programmet og se musikdrømmen smuldre.

Men de fire pigers optræden tog ikke kegler hos seerne, som for anden uge i træk sendte Echo i farezonen - denne gang med 18-årige Patrick Smith.

Og det sætter en vis dæmper på stemningen i gruppen, fortæller 21-årige Tanne Balcells.

- Det er forfærdeligt at tænke på, at folk ikke vil have os i showet. Vi er dybt kede af det, for vi går på scenen og giver alt, hvad vi har, siger hun.

- Det er som om, at når man først har været i farezonen én gang, så ryger man i farezonen igen. Det handler bare om, om man kan kæmpe sig vej ud af den eller ej, siger Tanne Balcells.

Det var ikke kun seerne, der ikke var helt tilfredse med Echos optræden fredag aften.

Efter de fire piger havde sunget deres version af Abba-nummeret "Chiquitita", kritiserede dommer Lars Ankerstjerne dem for at mangle en klar identitet og retning.

Men efter Echo havde sunget Pink Floyds "Comfortably Numb" i farezonen, valgte dommer Thomas Blachman altså alligevel at redde gruppen på målstregen og i stedet sige farvel til spillemanden Patrick Smith.

Og selv om Echo er kede af, at nogle seere ikke brød sig om deres optræden, sætter de pris på, at der alligevel er nogle danskere bag tv-skærmene, som hepper på dem, fortæller Tanne Balcells.

- Vi har fået så mange beskeder fra folk, der skriver, at de er helt vilde med os, så vi føler, at vi gør et indtryk på dem, der stemmer.

- Men det er lidt en følelse af, at vi ikke kan tilfredsstille alle, siger hun.

Der er nu fem artister tilbage i "X Factor". De kæmper videre næste fredag klokken 20.00.

Årets finale afholdes den 12. april i Horsens.

/ritzau/