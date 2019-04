Gruppen Echo røg ud af semifinalen i "X Factor". Nu venter hverdagen for de fire piger.

Det er en helt anden hverdag, de fire piger i gruppen Echo vågner op til lørdag morgen.

Fredag aften blev de smidt ud af semifinalen i "X Factor", og det betyder, at Freja Assenholt, Emma Funding, Tanne Balcells og Mathilde Byder ikke skal forberede sig på finalen, der finder sted i Horsens den 12. april.

Og det er svært - mest fordi gruppen, der blev sammensat til showet af Oh Land, er blevet rigtig tætte undervejs i forløbet.

- Pludselig går det jo op for en, at man ikke skal ud til det her studie om morgenen, og at man skal tilbage i skole. Det gider man ikke. Man gider ikke hjem og skulle til sin fritidsaktivitet, man vil bare gerne være her, siger Mathilde Byder, der til dagligt bor på Bornholm, hvor hun går i 9. klasse.

- Vi har været sammen os piger hver eneste dag, og jeg tror, det bliver voldsomt slemt at skulle sove alene. Jeg skal have nogle bamser, siger hun og griner.

De fire piger var oprindeligt blevet sorteret fra af de tre dommere, da de stillede op som solister. Men Oh Land så et lys i pigerne og satte dem sammen til en gruppe.

Derfor er de ekstra stolte af at være nået så langt.

- Vi var ét show fra finalen, men ingen havde troet, vi overhovedet ville nå længere end bootcampen. Det er for vildt, siger Tanne Balcells.

Gruppen er langtfra færdige med at lave musik sammen, selv om det er slut i X Factor-sammenhænge.

- Der bliver noget musikalsk og noget Echo. Vi er allerede i gang, siger de.

/ritzau/