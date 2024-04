Efter den megen ballade om Israels deltagelse i årets Eurovision, skærer EBU nu igennem:

»Alle deltagere skal behandles med respekt.«

Sådan lyder det tirsdag i en udtalelse fra European Broadcasting Union (EBU), der står bag Eurovisionen.

Samtidig fordømmer EBU al form for misbrug og chikane af deltagerne.

Eden Golan stiller op for Israel ved årets Eurovision. Foto: Arkivfoto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Eden Golan stiller op for Israel ved årets Eurovision. Foto: Arkivfoto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters/Ritzau Scanpix

Det sker i en pressemeddelelse og et tilhørende opslag på Eurovisionens officielle profil på Instagram.

For hvis du troede, at Eurovision blot var noget med popmusik, pailletter og pointgivning til langt ud på natten, så tager du fejl.

Der er nemlig også politik i den europæiske sangkonkurrence.

Særligt i år har Israels deltagelse givet anledning til polemik, og længe var der faktisk tvivl om, hvorvidt den 20-årige sangerinde Eden Golan overhovedet ville få lov til at stille op.

Hendes bidrag havde nemlig titlen 'October Rain,' og såvel titel som selve teksten havde klare referencer til terrorangret 7. oktober.

EBU ville ikke godkende den slags politisk indhold, og til sidst valgte den israelske tv-station KAN – under indflydelse af landet præsident Yitzhak Herzog – at ændre bidraget, så det kunne godkendes.

Teksten blev skrevet om, og sangen går nu under navnet 'Hurricane.'

Men spektaklet om den israelske deltagelse fortsætter blandt andet på de sociale medier, hvor flere opfordrer til boykot på grund af Israels krig i Gaza.

Det får nu EBU til at understrege, at Eurovisionen handler om kærlighed til musik.

»Vi tager skarpt afstand fra enhver form for misbrug eller chikane rettet mod deltagere, online eller offline, og vi er dedikerede til at skabe et sikkert, respektfuldt og inkluderende miljø,« hedder det i pressemeddelelsen.