Monika Fagerholms syvende roman, "Hvem slog bambi ihjel?", hædres tirsdag med nordisk litteraturpris.

Den finlandssvenske forfatter Monika Fagerholm fra Finland har fået Nordisk Råds Litteraturpris 2020. Det oplyser rådet i en pressemeddelelse.

Hun får prisen for sin syvende roman, "Hvem slog bambi ihjel?", som udkom i 2019.

Romanen kredser om en gruppevoldtægt begået af tilsyneladende velfungerende unge i det lille, velstående samfund, Villastan, tæt på Helsingfors.

Der er ikke fokus på voldtægten i sig selv, men på begivenhederne før og efter voldtægten.

Romanen er af flere anmeldere blandt andet blevet beskrevet som ond og kompleks. Kristeligt Dagblad har kaldt den "en grum, betændt dunkende skildring af svigtede unge i en overklassevirkelighed".

Nordisk Råd skriver om romanen, at den "spiller, som et intensivt og livligt musikstykke, på læserens tanker, følelser og associationer, og det lykkes, trods det frenetiske raseri at skabe et håb om, at en anden og bedre verden også er mulig".

Monika Fagerholm er født i 1961 i Helsinki og har en kandidat i psykologi og litteratur.

Hun debuterede med novellesamlingen "Sham" i 1987. Syv år efter fik hun sit gennembrud med romanen "Skønne kvinder ved vandet". Efterfølgende har hun udgivet adskillige prisbelønnede romaner, herunder "Den amerikanske pige" og "Lola uppochner".

Sammen med prisen modtager Monika Fagerholm 350.000 kroner og statuetten Nordlys.

To danske forfattere var også nomineret til årets litteraturpris. Hanne Højgaard Viemose var nomineret for romanen "HHV, FRSHWN. Dødsknaldet i Amazonas". Den afdøde digter Yahya Hassan var nomineret for sin digtsamling "Yahya Hassan 2".

Sidste år gik litteraturprisen til en dansker, den 28-årige forfatter Jonas Eika. Han fik prisen for sin novellesamling "Efter solen".

Nordisk Råd uddeler også priser inden for film, musik, miljø og børne- og ungdomslitteratur.

De skulle have været uddelt ved en prisuddeling i Island, men som følge af udbruddet med coronavirus blev vinderne afsløret ved et virtuelt arrangement tirsdag aften.

