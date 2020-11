Den hyper aktuelle Druk-skuespiller Magnus Millang har efter næsten fire år sat sit og hustruen Nana Fagerholts millionvilla i Hellerup til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Komikerens underskrift kom på skødet i sensommeren 2016, hvor parret gav 6,25 millioner kroner for det 221 kvadratmeter store, gule murstenshus på den mondæne adresse på Tuborgvej.

I dag er prisen skruet et nøk op - så den otte værelsers store liebhavervilla nu er udbudt til salg for den nette sum af 9,75 millioner kroner.

Et beløb, der udover den eftertragtede adresse, sikrer dig et hus med klassiske deltaljer såsom sildebensparket- og kvadratparketgulve, franske dobbeltdøre, stuk og rosetter.

Det skriver mæglerbutikken LokalBolig Hellerup i boligens salgsopstilling.

“Billigt" i dyr kommune

Millang, som netop nu ridder på bølgen af den succes, som den biografaktuelle spillefilm Druk oplever hos det danske publikum - har også andre populære roller under bæltet.

Deriblandt som den ene halvdel af den komiske duo Danish Dynamite, hvor han især er kendt for at give den 100 procent som ejendomsmægleren Jeppe K.

Om det giver ham en fordel på det danske boligmarked vil tiden vise, men i hvert fald er prisen på Millangs villa ganske skarp:

Kvadratmeterprisen på 44.117 kroner ligger nemlig et godt stykke under gennemsnittet for det dyre boligområde.

I Gentofte Kommune - der har landets dyreste huspriser - er villaerne og rækkehusene i øjeblikket i gennemsnit udbudt til salg for 61.764 kroner.

Det oplyser Boliga.dk.

Hvilket er en forskel på over 17.600 kroner pr. kvadratmeter.

Det er ikke første gang, at Magnus Millang - som det er tilfældet med Druk - spiller med i en Thomas Vinterberg film; han havde også en rolle i Kollektivet fra 2016 og Kursk fra 2018.

Sidste år sad han selv i instruktørstolen på den selvbiografiske film Selvhenter.

Se Magnus Millangs millionvilla her