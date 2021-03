Thomas Bo Larsen er fuld af lovprisende ord til sin instruktør og ven gennem mere end 30 år Thomas Vinterberg.

Thomas Vinterbergs anmelderroste mesterværk "Druk" er blevet nomineret til verdens fornemmeste filmpris, Oscaren, i kategorien Bedste Internationale Film, når de gyldne statuetter skal uddeles i Hollywood 25. april.

Skuespilleren Thomas Bo Larsen indtager en af rollerne i firkløveret af fire mandlige, midaldrende gymnasielærere, som afprøver en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt.

Og han er overvældet over nomineringen.

- Det er fantastisk! Jeg er dybt ydmyg og taknemmelig, jubler Thomas Bo Larsen og sætter straks flere ord på:

- Det er fantastisk, at den er nået så sindssygt langt ud, som den er nu. Det siger noget om, at der er noget, der er større end os.

Kort inde i optagelserne omkom Thomas Vinterbergs datter Ida i en trafikulykke i en alder af blot 19 år.

Optagelserne blev sat i bero. Thomas Vinterberg besluttede siden at gøre filmen færdig i Idas ånd - "Druk" er dedikeret til hende.

- Sorgen ramte os alle sammen, og derfor arbejdede vi alle med den, siger Thomas Bo Larsen og fortsætter:

- Vi lavede filmen med dyb koncentration for at løse opgaven og hjælpe Thomas oven på den tragiske ulykke, og det har måske givet filmen et ekstra kick, funderer han.

Thomas Bo Larsen og Thomas Vinterbergs venskab går 30 år tilbage.

Thomas Bo Larsens allerførste filmrolle var i Thomas Vinterbergs afslutningsfilm fra Filmskolen.

- Dengang havde vi ingen anelse om, at vi ville nå så langt med alle de film, Thomas har lavet, siger Thomas Bo Larsen med et grin.

- Vi sad i salen ude på Filmskolen og kunne mærke, at vi rørte folk, og det var en kæmpe oplevelse for os. I dag er det ikke kun dem i salen på Filmskolen, vi har rørt - nu er det simpelthen hele verden, siger skuespilleren.

Thomas Bo Larsen er ofte at finde på rollelisten, når Thomas Vinterberg laver film - prisvindende dramaer som "Festen" og "Jagten" kan nævnes som et udpluk.

Thomas Vinterberg er en ganske særlig filmskaber, mener Thomas Bo Larsen.

Vinterberg er også blandt de fem instruktører, der er nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Instruktør, og det lovpriser Thomas Bo Larsen.

- Vi har et kæmpe geni i Danmark i Thomas Vinterberg. Han har lavet den bedste film i 2020 i verden! Og det kan man kun sige tak for med alle de priser, filmen allerede har fået.

- Det er kun ham, der kan lave den slags film, hvor man dør af grin det ene øjeblik og sidder med en tåre i næste øjeblik, lyder det fra den 57-årige skuespiller.

Temaet i "Druk" er universel, mener han.

- Det er film, som handler om alkohol, hvilket de fleste voksne mennesker på Jorden ved noget om. Den viser, hvad alkohol gør. Den viser det fede, kicket, ved det, og den viser tragedien ved det, sorgen.

- Men filmen løfter ikke nogen pegefinger. Den viser bare begge sider helt neutralt - hvad er alkohol?

Thomas Bo Larsen er slet ikke i tvivl om, at "Druk" går hele vejen og kan lade sig hædre med en af de gyldne statuetter, når de bliver uddelt den 25. april i Hollywood.

- Det er jeg helt sikker på! Jeg kommer fra bokseverdenen, og der skal man vinde! Men ved du hvad? Hvis det ikke sker, så bliver jeg ikke skuffet. Men jeg tror det, siger Thomas Bo Larsen.

- Jeg tror også, at Thomas vinder for Bedste Instruktør. Det kan ikke blive større, lyder det fra skuespilleren.

