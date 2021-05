Thomas Vinterbergs "Druk" vinder Bodilprisen for Bedste Film. Det er tredje gang, Vinterberg får prisen.

For tredje gang i sin karriere som instruktør kan Thomas Vinterberg lørdag aften lukke hænderne om Bodilprisen for Bedste Film og lade sig hylde som vinder.

Prisen, der uddeles af de danske filmkritikere, får han for sin spillefilm "Druk", der har gået sin sejrsgang over hele verden og senest blev belønnet med en Oscar for Bedste Internationale Film ved den prestigefyldte prisuddeling.

Tidligere har Thomas Vinterberg fået en Bodilpris for filmene "Festen" og "Jagten".

Men det er ikke den eneste hæder, holdet bag "Druk" kan tage med hjem fra prisfesten.

Sammen med Tobias Lindholm modtager Thomas Vinterberg også prisen for Bedste Manuskript, og så får Mads Mikkelsen statuetten for Bedste Mandlige Hovedrolle. Det er tredje gang, han modtager den pris.

- Vi er glade for, at det er de inderligt genkendelige og begavede skildringer af danske mænd, der bliver ved med at slå benene væk under alle. Og vi glæder os til, at han fortsætter dansen med dansk film, lød det i motivationstalen fra bodilkomiteen.

Den danske superstjerne er ikke til stede i Folketeatret i København, hvor prisfesten finder sted, men sender en videohilsen.

Derimod er Sidse Babett Knudsen i salen, hvor hun modtager sin tredje Bodilpris for sin birolle som skrap mafia-matriark i "Kød og Blod".

Til gengæld kan skuespilleren Lars Brygmann glæde sig over sin allerførste Bodilpris. Den får han for sin birolle i Anders Thomas Jensens actionkomedie "Retfærdighedens ryttere".

I kategorien Bedste Kvindelige Hovedrolle bliver den spillefilmsdebuterende og kun 13-årige skuespillerinde Kaya Toft Loholt hædret. Hun slår dermed rekorden som den yngste modtager af prisen nogensinde.

Hun får prisen for sin rolle som datteren Emma, hvis far springer ud som transkvinde.

Filmen er baseret på manuskriptforfatter og instruktør Malou Reymanns egne oplevelser. Hun kan glæde sig over at modtage Arbejdernes Landsbank Talentprisen for sit arbejde.

Bodilprisen er Danmarks ældste filmpris og blev uddelt første gang i april 1948.

/ritzau/