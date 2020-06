Thomas Vinterberg-filmen skulle også have været vist på den aflyste filmfestival i Cannes.

Er vi mennesker født med en promille for lidt i blodet?

Sådan lyder en norsk filosofs teori, som en gruppe gymnasielærere og gamle venner vil teste af.

Det er omdrejningspunktet i Thomas Vinterbergs kommende drama, " Druk ", som har Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang og Lars Ranthe i hovedrollerne samt Susse Wold og Maria Bonnevie i de bærende biroller.

Inden filmen har fået dansk premiere, har den allerede vakt international opmærksomhed og er netop blevet udtaget til Toronto International Film Festival, som er en af de største og mest anerkendte filmfestivaler i verden.

Det annoncerer Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

Toronto International Film Festival, som afholdes i den canadiske storby til september, er den største filmfestival i Nordamerika.

Grundet coronapandemien har filmfestivalen kun udtaget et stærkt begrænset antal film, hvoraf "Druk" er en af de eksklusivt udvalgte.

"Druk" bliver i disse dage vist digitalt for købere fra hele verden på filmfestivalen i Cannes, hvor den også har fået det prestigefyldte stempel "official selection" og egentlig skulle have været vist som en del af hovedprogrammet.

Allerede nu er filmen solgt til over 30 lande - heriblandt førnævnte Canada og Frankrig foruden lande som England, Rusland og Schweiz.

"Druk" har dansk biografpremiere 24. september.

Se traileren her: https://www.youtube.com/watch?v=jY7BptHCBYI & feature=youtu.be

/ritzau/