I anledningen af Grundlovens 175-års jubilæum sender Katrine Muff og Johannes Langkilde DR-konceptet fællessang direkte fra Christiansborg.

Det fremgår ikke, om statsminister Mette Frederiksen eller Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, synger for, men den 1. juni danner Christiansborg rammen om DR's fællessang.

I anledning af Grundlovens 175-års jubilæum sender værterne og pianisterne Katrine Muff og Johannes Langkilde fællessang direkte fra magtens centrum i hjertet af København.

Det sker lørdagen før selve jubilæet og bliver markeret af kendte sangere og musikere. Det annoncerer DR i en pressemeddelelse uden dog at sætte navne på de optrædende.

DR's fællessang blev lanceret under coronapandemien, hvor konceptet var at synge sammen hver for sig.

Det blev så populært, at DR besluttede at fortsætte konceptet ved særlige begivenheder. Blandt andet i anledning af julen og sankthans - og nu også i anledning af 175-året for Grundloven.

Sangskriveren, præsten og politikeren N.F.S. Grundtvig havde i flere år sin gang på Christiansborg og var med til at forme Grundloven. Netop derfor vil hans sange indgå i repertoiret i et miks med moderne fællessange, lyder det fra DR, som i øjeblikket sender en række programmer om Grundtvig.

Grundtvig har blandt andet skrevet "Vær velkommen, Herrens år".

"Fællessang - live fra Christiansborg" kan ses på DR1 og DRTV den 1. juni klokken 20.00.

/ritzau/