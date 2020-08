Prinsen med de mange skandaler, Prins Waldemar, er gået bort i en alder af 79 år.

Det bekræfter hans datter, Eleonore af Schaumburg-Lippe, ifølge Ekstra Bladet.

Prins Waldemar var dronning Margrethes halvfætter.

Prinsen levede i lang tid et liv på forsiderne - især i 1992, da han gennemgik en dramatisk skilsmisse fra den kongelige hoffotograf Anne-Lise Johansen.

Omkring samme tid måtte Prins Waldemar vinke farvel til det fine selskab, efter at have modtaget en betinget hæftestraf for ulovlig våbenbesiddelse.

