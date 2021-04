- Det er vanvittigt irriterende, at man pludselig opdager, man citerer sig selv, siger monarken i P1-program.

Hvordan undgår man at gentage sig selv, når man som regent tit bliver stillet de samme spørgsmål?

Det vil hovedpersonen selv sætte ord på i et nyt interview.

For på fredag medvirker dronning Margrethe i P1-programmet "Klog på sprog".

Det oplyser DR i en pressemeddelelse.

I udsendelsen vil monarken blandt andet i samtale med programmets vært, Adrian Hughes, komme ind på emner som at give ord friskhed og om ikke at "fiske noget op af bøtten".

- Jeg synes, det er vanvittigt irriterende, at man pludselig opdager, at man citerer sig selv. Det bryder jeg mig ikke om.

- Jeg prøver at finde et frisk udtryk, så der ikke er støv på de ord, man kommer med, siger dronning Margrethe blandt andet i interviewet.

I programmet gennemgår dronningen også nogle af de interview og taler, hun har givet, skrevet og holdt.

- Hvis man er så frimodig, at man stiller op til interview, så skylder man både andre og sig selv, at man gør sig den umage, at ordene har en vis friskhed.

- Jeg kan ikke lide, at man kan mærke, at de er blevet fisket op af bøtten, siger dronningen også i udsendelsen.

Programmets vært, Adrian Hudges, er med egne ord forbløffet over, hvor uhyre højt dronningen går op i at nuancere, præcisere og variere sit udtryk.

- Dronningen svarer nogenlunde det samme om det hele i dag, som hun gjorde ved tronbestigelsen i 1972.

- Alligevel forbløffes jeg over, at dronningen finder nye måder at tale om tingene på, hver gang hun bliver spurgt, siger han blandt andet i pressemeddelelsen.

Samtalen bliver bragt på dronningens 81-års fødselsdag fredag den 16. april fra klokken 11.00 til 12.00 på P1.

Interviewet kan efterfølgende også høres på DR Lyd, som findes på nettet og som app.

/ritzau/