Kronprinsen har gennem årene lært at bide tænderne sammen, siger dronning Margrethe i sin tale til sin søn.

København. Meget har kronprins Frederik nået, og meget har han oplevet i løbet af sit 50 år lange liv. Men det har ikke altid været lige let.

Det erkender hans mor, dronning Margrethe, i sin tale til fødselaren lørdag aften ved et gallataffel på Christiansborg Slot.

- At være Kronprins er slet ikke let, når man er ganske ung og søgende. Men du fandt selv din vej, og for hver gang du begyndte et nyt afsnit, viste du den styrke, der bor i dig.

- Du lærte at bide tænderne sammen og du gennemførte løbet, siger hun.

Dronning Margrethe minder om, hvor stolte kronprinsens mormor, dronning Ingrid, og hans far, prins Henrik, ville have været, hvis de endnu havde levet og kunne være med til at fejre kronprinsens 50-års-fødselsdag.

- Også han så, hvordan du udviklede dine evner år for år, siger dronning Margrethe med henvisning til prins Henrik.

Dronning Margrethe er den første, der holder tale ved taflet, som finder sted i Riddersalen på Christiansborg. 360 gæster er inviteret til festen.

/ritzau/