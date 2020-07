Et par glade royale søstre indviede fredag den nyrenoverede kongelige køkkenhave ved Graasten Slot i Sønderjylland. Stedet skal fremover være en ny regional turistattraktion i Sønderjylland, som samtidig bliver et lokalt samlingspunkt for undervisning og aktiviteter, der knytter sig til bæredygtig dyrkning af urter, grøntsager, bær og frugter. Claus Fisker/Ritzau Scanpix