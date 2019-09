Dronning Margrethe holder meget af at udfolde sig kreativt. Lige nu arbejder hun på en forestilling i Tivoli.

- Jeg synes ikke, hun skal have slør på.

Dronning Margrethe kigger på den unge balletdanserinde, som står foran hende iført en hvid og lysegrøn kjole, som er lukket med knappenåle på ryggen.

- Måske ville det være bedre med en blomsterkrans rundt om hendes hårknold?

Dronningen griber ud efter en blok og begynder at tegne den krans, som hun forestiller sig.

Den danske regent er til kostumeprøve i Tivoli.

For ottende gang har hun sagt ja til at udfolde sine kreative evner i en balletforestilling i Den Gamle Have, og denne gang gælder det en nyfortolkning af H.C. Andersens eventyr "Snedronningen", som dronningen skal lave scenografi og kostumer til.

Derfor er hun torsdag samlet med et hold britiske skræddere, Tivolis balletchef og forestillingens koreograf for at se nærmere på kostumerne.

De sidder om et rundt bord, hvor det flyder med sakse, stofprøver, garnnøgler, kaffekopper og tegninger. Én efter én kommer balletdanserinderne ind i lokalet iført deres kjoler.

Da kostumeprøven er ovre, fortæller dronningen, at hun virkelig nyder det kreative arbejde.

- Jeg synes, det er fantastisk morsomt at være så tæt på processen og kunne sige: "Jeg vil hellere have den knap end den knap", selv om det jo skal passe sammen med det, som koreografen vil.

- Det er sjovt at gå helt ned i detaljen, og det synes jeg også, man skylder hele foretagendet. Jeg er meget engageret i det. Jeg tænker ikke på så forfærdelig meget andet, når jeg arbejder, siger hun.

Dronningen er med årene blevet en erfaren scenograf.

Hun har stået bag adskillige scenografier til forestillinger i Tivoli, heriblandt "Fyrtøjet", "Svinedrengen" og "Askepot".

Hun er glad for nu at arbejde med "Snedronningen", som majestæten betegner som et af H.C. Andersens smukkeste eventyr.

Hun husker det fra sin barndom.

- Jeg har måske været ni-ti år, da jeg fik det læst højt første gang, og jeg kan huske, at jeg var meget betaget af det. Og når man så læser det flere gange - og senere i livet - så ser man, hvor rigt det er, og hvor mange facetter det har.

- I H.C. Andersens eventyr ligger der altid en vidunderlig humor gemt et sted. Eventyret kan være gribende og dramatisk, og pludselig skinner der en vidunderlig skæv humor igennem, som jeg slet ikke kan stå for, siger hun.

Når man spørger, hvordan dronningen har fundet inspiration til kostumerne i "Snedronningen", siger hun:

- Jeg har altid haft det sådan, at hvis en historie appellerer til mig, så får jeg billeder på skærmen, som jeg siger. Og H.C. Andersen var virkelig en billedskaber, når han skrev. Derfor har jeg i høj grad en forestilling om, hvordan folkene ser ud, siger hun.

Og det er en særlig glæde for dronningen at se sine idéer materialisere sig.

- Det sjoveste er at se det færdige resultat, efter man har siddet med det på skrivebordet og tegnet.

- Nu begynder der i bogstavligste forstand at komme krop på. Danserne kommer til, trinnene kommer, og man ser, hvordan koreografen udvikler det, vi har tænkt os. Vi er slet ikke i mål endnu, men det skal nok komme, siger hun.

"Snedronningen" har premiere 1. december i Koncertsalen i Tivoli.

/ritzau/