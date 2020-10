I tre episoder dykker dronningen ned i kunst og kultur sammen med tre kendte kulturconnaisseurs.

Dronning Margrethe har medvirket i mange bøger og i adskillige tv-produktioner og kan også ses på sociale medier som Facebook og Instagram, men nu kaster den 80-årige regent sig ud i et helt nyt format.

For første gang nogensinde deltager dronning Margrethe i en podcast.

I podcastserien "Dronningen og kunsten" deler dronning Margrethe sin store passion for kunst og kultur og dykker sammen med tre kendte kulturconnaisseurs ned i tre specifikke kunstarter.

Det annoncerer podcastplatformen Podimo i en pressemeddelelse.

- Dronningens interesse og indsigt i mange former for kunst og kultur er virkelig stor. Som bestyrelsesmedlem i Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond bliver jeg ved hvert møde imponeret af Majestætens passion og ofte helt detaljerede viden inden for de mange former for kunst, siger Podimos medstifter og indholdsindholdsdirektør, Nikolaj Koppel.

- Det er helt oplagt at dele denne interesse og passion med danskerne i et format, hvor der er tid og plads til fordybelse, siger han i pressemeddelelsen.

I første afsnit taler dronningen med netop Nikolaj Koppel, som er pianist uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Med udgangspunkt i Tjajkovskijs musik til "Nøddeknækkeren" taler dronningen og Nikolaj Koppel om klassisk musik.

I anden episode samtaler regenten med balletchef Peter Bo Bendixen om balletdans med særligt fokus på "Romeo og Julie".

I tredje og sidste episode taler dronning Margrethe med kunsthistoriker Bente Scavenius om billedkunst.

Sammen dykker de ned i detaljen inden for blandt andet portrætkunst, blomstersymbolik, interiør, landskabsmalerier og Grønland i en række udvalgte værker.

Podcastserien med dronning Margrethe vil være tilgængelig gratis for alle på Podimo og udsendes tillige på RSS den første måned efter publiceringen.

Første afsnit har premiere den 27. oktober.

/ritzau/