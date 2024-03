Indvielse af Prins Henriks Skole er dronning Margrethes første opgave uden tronskiftefokus siden abdikationen.

Skoleelever kippede med flag fra flere verdenshjørner, da dronning Margrethe ankom til sin første officielle opgave i sit nye virke, der ikke har tronskiftet som omdrejningspunkt.

Prins Henriks Skole på Frederiksberg danner rammen om besøget, hvor dronningen i løbet af onsdagen sammen med blandt andre Frankrigs ambassadør i Danmark, Christophe Parisot, og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er med til indvielsen af skolens nye bygninger.

Dronningens afdøde mand, prins Henrik, var protektor for skolen, der også kaldes den franske skole. Den har nu fået ny adresse og er rykket fra Frederiksberg Allé til Rolighedsvej.

I forbindelse med indvielsen afslørede dronningen en buste af prins Henrik, som er lavet af kunstneren Hans Pauli Olsen. Et hvidt klæde dækkede busten til, som dronningen efterfølgende rev væk foran de fremmødte for at afsløre værket.

Selv om dronning Margrethe har overladt tronen til sin søn, har hun stadig titel af dronning. Og det er netop med den titel, hun deltager i indvielsen onsdag formiddag.

Hun kan desuden indsættes som rigsforstander og dermed træde til som statsoverhoved, når kong Frederik X og kronprins Christian er forhindret.

Det er dog endnu uvist præcis, hvordan dronningen vil opfylde sin rolle fremover. Men indvielsen onsdag er første smugkig på netop det.

Vel er det dronningens første opgave uden relevans for tronskiftet. Men siden det historiske tronskifte den 14. januar har hun været at se i det danske landskab i sin rolle som dronning.

Her har hun blandt andet deltaget ved siden af sin søn til tronskiftebegivenheder i Folketinget og til tronskiftefejring i Aarhus.

Det er en ny rolle, som dronning Margrethe skal finde sig til rette i, efter at hun har overladt tronen til sin søn, kong Frederik X.

Præcis hvad den indebærer, er ikke klart defineret, og da det er første gang i nyere danmarkshistorie, at en monark har abdiceret, er der ikke erfaring fra en forgænger at trække på.

Hun kan dog skæve til Holland, hvor der er skik for, at regenter abdicerer.

