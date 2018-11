Den danske regent har for ottende gang sagt ja til at udfolde sig kreativt i Tivoli.

Forfatteren H.C. Andersen har altid haft en særlig plads i hjertet hos dronning Margrethe, og nu har hun sagt ja til at lave scenografi og kostumer til en nyfortolkning af hans eventyr om "Snedronningen".

Det blev onsdag afsløret på et pressemøde i Tivoli, hvor "Snedronningen" bliver sat op som balletforestilling i december 2019.

- Jeg synes, at "Snedronningen" er et meget rigt og meget smukt eventyr, og det er oplagt at gøre det til en ballet, for der er meget dans i den, og så er det en meget billedrig fortælling, siger dronningen.

På forestillingen skal dronningen arbejde sammen med sangerinden og musikeren Oh Land og koreografen Yuri Possokhov.

De tre arbejdede også sammen i 2016, hvor de stod bag det kreative arbejde på balletten "Askepot".

Dengang kendte majestæten ikke til Oh Land og hendes virke, men efter deres samarbejde, er dronningen blevet glad for popsangerindens musik.

- Jeg blev rigtig glad for musikken til "Askepot", og det var ærligt sagt første gang, jeg stiftede bekendtskab med Nanna Ølands musik, men jeg kom til at sætte stor pris på den, siger dronning Margrethe.

I eventyret om "Snedronningen" må børnene Gerda og Kay gå grueligt meget igennem, før alt bliver godt, for den onde Snedronning kidnapper Kay og sender dermed Gerda ud på en farefuld rejse for at redde sin ven.

Dronning Margrethe har tidligere beskæftiget sig med eventyret om "Snedronningen", som hun har lavet decoupager til og indtalt stemmer til i et digitalt teaterstykke.

For majestæten er "Snedronningen" et helt særligt kapitel i H.C. Andersens forfatterskab.

- Jeg er ikke sikker på, hvornår jeg egentlig forstod dybden i det eventyr, men jeg har holdt meget af det, også som barn. Jeg syntes, det var spændende og smukt, siger hun.

