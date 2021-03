Som mange andre danskere har monarken også dyrket den friske luft og de grønne omgivelser under pandemien.

Mandag den 1. marts markerede årets første forårsdag. Og i anledningen af den sender dronning Margrethe nu en hilsen delt på Kongehusets officielle Instagram-profil.

Teksten ledsager en billedserie af den 80-årige regent, som er foreviget sammen med sin gravhund i nåleskoven i Vesthimmerland, hvor hun har holdt vinterferie i familiens jagtejendom i Trend.

- De første forårstegn er begyndt at dukke frem i skovbunden, på buske og træer og i små og store haver rundt omkring i landet.

- Den danske natur er noget ganske særligt, og det skal vi alle glæde os over. Det seneste år har naturen været et frirum for mange af os, og vi har oplevet Danmark på en ny måde.

- I den kommende tid må vi fortsat leve med restriktioner, men i mere end én forstand går vi lysere tider i møde. Herfra Trend sender jeg de varmeste forårshilsener til alle, lyder beskeden, som er underskrevet Margrethe R.

Gennem coronapandemien er mange officielle arrangementer blevet enten aflyst eller afholdt digitalt.

Bladrer man i kongehusets kalender, er det næste punkt for dronning Margrethes hendes 81-års fødselsdag den 16. april.

Der er endnu ikke nogen oplysninger om, hvordan eller - i det hele taget - om den skal markeres.

Da hun sidste år fyldte rundt, blev store dele af den officielle fejring aflyst grundet coronapandemien.

Kongehuset oplyste 1. januar, at dronning Margrethe havde fået det første stik af vaccinen mod den smitsomme sygdom.

Se billedet her: https://www.instagram.com/p/CL6s9DvAFfn/

/ritzau/