Hvis du står overfor at skulle tage det første skridt ind på boligmarkedet med en lille investering, så er dette tilbud måske noget.

Det kræver godt nok, at du har lidt på kistebunden.

I hvert fald har ejendomsmægleren Aaron Kirman i Beverly Hills fået en helt unik mulighed til salg.

For små 295 millioner amerikanske dollars - cirka 1,9 milliarder danske kroner - kan man således erhverve sig en villa i eksklusive Bel Air, som går under navnet 'The One'.

Faktisk er der, hævder toptenrealestedeals.com, allerede givet en form for afslag i prisen overfor interesserede købere.

Oprindeligt var det nemlig spået, at ejendommen ville kunne blive sat til salg for endnu mere utrolige 500 millioner dollars, hvilket altså svarer til omkring 3,3 milliarder kroner.

»Beliggende på et lille forbjerg med 360-graders panorama-udsigt over Stillehavet, det centrale Los Angeles og San Gabriel-bjergene, omgives Bel Air-palæet på tre sider af en voldgrav og har tankevækkende hele 105.000 kvadratfod (cirka 9.750 kvadratmeter), hvilket er næsten det dobbelte af Det Hvide Hus«, lyder beskrivelsen.

Dertil kommer, skal det lige siges, halvanden hektar grund.

Den nye ejer vil kunne vælge mellem 21 værelser og 49 bade, ligesom man kan hoppe i fem forskellige pools indendørs eller udendørs. Ejendommen indeolder desuden private natklubfaciliteter, skønhedssalon, wellness spa og en udendørs løbebane med udsigt over byen.

Og en privat biograf med 40 sæder. Og fire bowling-baner, putting green, fitness-center, vinkælder med plads til 10.000 flasker.

Og en garage med plads til flere end 30 biler.

Hvis der findes en grundejerforening i området, så kan man måske se frem til at skændes med naboer som Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Justin Bieber, Miley Cyrus og Kylie Jenner om, hvem der skal stå for at rydde den sne, der eventuelt måtte falde oppe på bjerget om vinteren.

Hvis villaen skulle blive solgt til noget, der bare nærmer sig udbudsprisen, så vil handlen smadre den hidtidige rekord for et hussalg i Californien. Den indehaves af venturekapitalist Marc Andreessen, som i 2021 betalte 177 millioner dollars for et palæ i Malibu.

Amazon-boss Jeff Bezos ejer andenpladsen på den liste for sit huskøb i 2020 af en ejendom i Beverly Hills.

