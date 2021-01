Medarbejdere er i oprør på TV 2, efter ledelsen har valgt at droppe en meget omtalt MeToo-dokumentar, der har været undervejs siden efteråret. TV 2's hovedtillidsmand, Lennart Sten, bakker op om beslutningen, men sender samtidig en stikpille til ledelsen.

Den dokumentar skulle aldrig have været lavet, og det er ledelsens 'vægelsind', der gør, at man nu står med en splittet medarbejdergruppe.

Sådan lyder meldingen fra TV 2's hovedtillidsmand, Lennart Sten, i kølvandet på det drama, der i skrivende stund udspiller sig på – og omkring – TV 2 som medieinstitution. Omdrejningspunktet er en meget omtalt MeToo-dokumentar, der blev sat i søen i efteråret 2020, men som nu er blevet droppet af ledelsen.

En beslutning, der torsdag fik 155 ansatte på TV 2, heraf flere prominente navne, til at rejse en skarp kritik mod ledelsen.

»Den dokumentar skulle aldrig have været sat i søen, som jeg ser det. Det er et grundprincip, jeg har. Som journalister skal vi ikke undersøge os selv. Vi skal ikke grave i os selv. Det duer ikke. Hvis vi gør det, ramler vi ind i en masse faglige og moralske dilemmaer. De vælter ind, og det er jo lige præcis det, den her sag illustrerer,« siger Lennart Sten og fortsætter:

»TV 2-ansatte skal ikke interviewe andre TV 2-ansatte om, hvad en tredje TV 2-ansat har gjort eller ikke gjort. Det går simpelthen ikke,« siger han og understreger, at det efter hans overbevisning vil gå ud over troværdigheden i dokumentaren.

Et argument, som de 155 kritiske røster fra TV 2's medarbejderstab stiller sig kritiske overfor i det omtalte brev.

Lennart Sten fremhæver dog også hele problematikken om fortrolighed i forhold til de nu afsluttede personalesager på TV 2 som endnu et argument for ikke at bringe dokumentaren.

»De her personalesager, der har været, de er afsluttet. Der har været fem i alt, og i sådanne sager indgår man en aftale om fortrolighed. Der er fortrolighed om det her. Kan TV 2 love nogle af de her folk, der er blevet opsagt – krænkerne – at deres sager er omfattet af fortrolighed og ikke må offentliggøres, og samtidig stille en dokumentarplatform til rådighed, der søger at afdække disse sager? Det kan man ikke,« siger Lennart Sten.

Du er tillidsrepræsentant på TV 2. I hvilken grad er det, du siger her, udtryk for din egen eller den generelle holdning blandt medarbejderne på TV 2?

»Det er min holdning. Sådan som det er fremstillet, ser det ud, som om jeg lægger mig op ad ledelsens linje. Det gør jeg ikke. Det er vigtigt for mig at sige, at det er ledelsens vægelsind, der er skyld i, at vi står i den her situation, og nu er vi alle sammen nødt til at forholde os til det,« siger Lennart Sten og understreger, at han i udgangspunktet mener, at dokumentaren aldrig skulle have været søsat i første omgang.



Hundredvis af medarbejdere har rettet skarp kritik af beslutningen om at droppe dokumentaren i et brev til ledelsen. Hvad er den generelle holdning til det her blandt TV 2's ansatte?

»De er delt i to grupper. Stort set lige store, som jeg ser det. Den ene gruppe mener, at når man har sat det i gang, skal det gennemføres. Den anden mener, at dokumentaren skal droppes,« siger Lennart Sten.

Nu siger du, at medarbejdergruppen er splittet i to lige store dele. Hvordan kan du som tillidsrepræsentant så vælge side i den her sag?

»Jeg har nogle holdninger, og dem giver jeg udtryk for. Man skal stå på mål for sine holdninger. Brevet (fra de 155 tv-ansatte, red.) er udtryk for, at der er to forskellige holdninger til den her sag. Det giver jeg også plads til,« siger Lennart Sten og fortsætter.

»Jeg kan sagtens forstå deres vrede og frustration. Det er ulykkeligt, at folk har brugt måneder på det her – og at det så bliver skrottet. Det er også et hårdt slag for journalisternes kildepleje og for de kilder, der har sagt ja til at være med. Man har brugt tid på at få opbygget et tillidsforhold til de her kilder, der skulle medvirke i dokumentaren, og så bliver det droppet. Det er så uprofessionelt og tarveligt. Det kan jeg godt forstå,« siger Lennart Sten, der dog står fast på, at dokumentaren ikke bør blive bragt.

Det var TV 2's nyhedsdirektør, Jacob Kwon, der traf beslutningen om at sløjfe dokumentaren.

Han forklarede onsdag aften til B.T., at ledelsen oprindeligt havde håbet på at lave 'en bred dokumentar om sexisme og seksuelle krænkelser' på danske arbejdspladser, herunder TV 2, men at det i løbet af researchfasen stod klart, at flere sager fra TV 2 ville komme til at blive et centralt omdrejningspunkt i den. Og her har vi problemet ifølge nyhedsdirektøren.

»Det er ikke troværdigt, at TV 2 undersøger TV 2,« lød det blandt andet fra Jacob Kwon i interviewet, du kan læse her.