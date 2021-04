Filmen "Nomadland" skildrer en moderne kvinde, der mister alt og begynder et nyt liv som nomade i USA.

Det amerikanske drama "Nomadland" er den helt store vinder efter Bafta-prisuddelingen søndag aften i Royal Albert Hall i London.

Dramaet har modtaget prisen for Bedste Film. Samtidig hædres skaberen af filmen, kinesiske Chloe Zhao, med prisen for Bedste Instruktør.

Og den amerikanske skuespiller Frances McDormand får prisen for bedste kvindelige hovedrolle for sin præstation i "Nomadland".

Endelig belønnes "Nomadland" og filmfotografen Joshua James Richards for sit arbejde med prisen for Bedste Filmfotografi.

"Nomadland" handler om en kvinde, der - efter sin mands død - forlader sin hjemby i staten Nevada for at starte en tilværelse som nomade.

Filmen foregår i 2011, hvor kvinden, der spilles af Frances McDormand, mister sit arbejde på et kraftværk, der lukkes og nedlægges. Dramaet er en fortælling om livet i et samfund i økonomisk tilbagegang.

Bafta-prisuddelingen blev transmitteret på britisk tv, mens arrangørerne lavede liveopdateringer i løbet af showet på Twitter.

Prisen for Bedste Mandlige Hovedrolle gik til Anthony Hopkins for hans rolle i den britisk-franske film "The Father". Filmen handler om en ældre mand, der får demens, og de udfordringer, som følger med alderdommen.

Set fra et dansk perspektiv var søndagens prisuddeling en usædvanlig begivenhed. Således modtog en dansk film for anden gang i historien prisen for Bedste Ikke-engelsksprogede Film.

Prisen gik til dramaet "Druk", der er instrueret af Thomas Vinterberg.

Derudover modtog danske Mikkel E.G. Nielsen prisen for Bedste Filmklipning for sit arbejde med det amerikanske drama "Sound of Metal". Dette arbejde har også resulteret i en Oscar-nominering til den danske filmklipper.

I alt 25 priser blev uddelt ved Bafta-prisfesten i London. Blandt dem var prisen for Bedste Dokumentar, der gik til "My Octopus Teacher".

Dokumentaren handler om filmskaberen Craig Foster, der gennem et år forsøger at opbygge et venskab med en vildtlevende blæksprutte i havet ud for den sydafrikanske kyst.

Pixar-filmen "Soul" modtog prisen for bedste animationsfilm.

Næste stor prisfest i filmverdenen er Oscar-uddelingen i Los Angeles, som finder sted natten til den 26. april dansk tid.

/ritzau/