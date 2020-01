Da manuskriptforfatterne så ham, var der ingen tvivl: Danske Claes Bang er den eneste rigtige Dracula.

Han havde aldrig selv tænkt tanken, at han skulle spille en af de mest ikoniske og mytiske figurer inden for moderne litteratur- og filmkunst.

Men da manuskriptforfatterne bag Netflix' og BBC Ones nye store Dracula-serie fik øje på danske Claes Bang, vidste de det med det samme.

- Har du set ham? Jeg mener, ingen andre havde en chance. I det øjeblik, vi så ham, var vi sådan: "Okay, det er Dracula", siger Steven Moffat, som er den ene af de to manuskriptforfattere.

Selv om den slags forventninger godt kan hvile tungt på skuldrene, har det ikke naget Claes Bang.

- Når jeg har mødt folk og fortalt dem om rollen, har de sagt: "Åh, det kommer jo til at gå helt galt. Det kan du ikke gøre rigtigt". Jamen, tak for det, fortæller han og griner.

Han har dog fået store roser for rollen, efter at serien har haft premiere.

- Det er en ret ikonisk rolle, så det er virkelig nogle store fodspor, jeg går i. Men jeg synes, at Mark (Gattis, red.) og Steven (Moffat, red.) har skrevet noget, som er så meget deres eget, at jeg godt kan glemme det her med at skulle leve op til det ene og det andet, siger Claes Bang.

Claes Bang fik sit internationale gennembrud med centrale roller i "The Girl in the Spider's Web" og Guldpalme-vinderen "The Square".

Det var sidstnævnte film, som fik de to manuskriptforfatteres øjne op for den danske 52-årige stjerne.

De besluttede at caste ham, men det viste sig ikke at være helt enkelt.

Claes Bang var nemlig landet i København efter optagelser i Italien, og han havde en uge hjemme, inden han skulle videre til USA.

Men han havde intet pas, fordi han skulle have indsat et amerikansk visum i det, så han kunne ikke forlade Danmark.

Derfor måtte en del af Dracula-holdet, herunder Steven Moffat, komme til Claes Bang i hans hjem i Danmark.

- Min casting var ret speciel og luksuriøs. Det var en lang casting og en slags arbejdscasting, hvor vi prøvede forskellige ting af. Jeg ringede til min agent bagefter og sagde: "Hør, hvis de ikke vælger mig, så er det ikke, fordi jeg ikke har vist dem, hvad jeg kan".

- Nogle gange forlader man en casting og føler sig nærmest voldtaget, men her var det bare så tilfredsstillende, fordi jeg følte, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Så hvis de ikke ville have det, så var de ude efter noget helt andet, og så skulle det ikke være mig, forklarer Claes Bang.

Fordi Netflix og BBC er store spillere, havde Claes Bang ikke regnet med at høre fra dem det første halve år.

Men der gik tre dage, og så blev han ringet op med besked om, at han havde fået rollen.

Han var glad for den lange og grundige casting, han havde været igennem, for den havde klædt ham ordentligt på til opgaven.

- Vi vidste alle sammen, hvad vi gik efter. Jeg havde hadet at stå på den første dag og spørge: "Nå, men hvilken Dracula er I så ude efter?".

- Vi havde fundet ud af, hvilken karakter vi nogenlunde ville have, så det gav selvtillid, da vi begyndte at skyde, fordi jeg vidste, vi sammen havde fundet noget, som vi kunne lide og bygge videre på, fortæller Claes Bang.

Om hans Dracula er forførende, vil han lade andre bedømme, men han har forsøgt at tilføre rollen mere menneskelighed.

- Det har været vigtigt for mig at se, om jeg kunne få karakteren til at bunde i noget rigtigt og komme lidt ud af "blodsugende vampyr"-billedet. Vi har virkelig forsøgt at få flere sider frem af ham og vise kontrasterne ved ham.

Udfordringen har bestået i at gøre Dracula lidt mindre monster og lidt nemmere at relatere til.

- Han er en vampyr, og han drikker blod. Det gør ingen andre, som jeg kender, i hvert fald, joker Claes Bang.

- Men han har jo netop også et stort problem, fordi han er nødt til at slå folk ihjel for at leve. Jeg tror ikke, han gør det for at dræbe, men han gør det, fordi han har brug for føden, for kalorierne. Og så er det selvfølgelig en negativ konsekvens, at de dør af det. Så der er et dilemma der, siger Claes Bang.

De to manuskriptforfattere på "Dracula", Steven Moffat og Mark Gattis, står blandt andet bag kæmpesuccesen "Sherlock", som gjorde hovedrolleindehaverne Benedict Cumberbatch og Martin Freeman til verdensstjerner.

/ritzau/