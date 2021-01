Radioparret Pelle Peter Jencel og Maria Jencel har udvidet familien med datteren Penelope.

2021 er begyndt med et brag for DR-parret Pelle Peter Jencel og Maria Jencel.

Kendisparret er nemlig blevet forældre for første gang.

Parrets lille datter, Penelope, er nemlig kommet til verden, annoncerer de på Instagram.

- Penelope Athene Diamanti Jencel kom selvfølgelig som aftalt på sin termin den 23. januar. Vi har aldrig været ude for nogen sindssygere, voldsommere, smukkere, stærkere eller mere magisk oplevelse end fødslen, skriver Maria Jencel på sin Instagram-profil.

- Vi er blevet forældre til verdens fineste lille bitte smukke pige! I går fødte verdens vildeste, sejeste, stærkeste, sødeste og mest overskudsagtige mor, Maria, vores datter, Penelope. Mor og datter har det godt. Far har det sindssygt. Og alt er vidunderligt og fyldt op af kærlighed. What a life, skriver Pelle Peter Jencel på sin Instagram-profil.

Maria Jencel har tidligere beskrevet i et åbenhjertigt opslag på Instagram, at undfangelsen af lille Penelope var otte måneder undervejs.

- For os begge er det en kæmpe drøm. Det var ikke noget, der lige skete, men noget, vi virkelig drømte længe om, og som vi endelig fik til at gå i opfyldelse, sagde Pelle Peter Jencel med et stort smil til Ritzau på den røde løber under årets Danish Music Awards.

- Vi er super klar. Jeg tror, vi har købt, anskaffet, lånt og arvet alt, vi skal bruge, men det er mest af alt mentalt, vi er klar. Der er en kliché om, at livet nærmest slutter, når man får børn. Jeg føler tværtimod, at livet først begynder nu.

Da Pelle Peter Jencel og resten af holdet bag P3-podcastserien "Hvem er ..." vandt prisen for Årets Bedrift til Danish Music Awards, dedikerede han statuetten til sin celebre hustru og parrets datter, for de var årets bedrift for ham personligt.

- Jeg har kæmpet sindssygt længe for at sætte et aftryk på dansk musik, men lige snart man skal være far, så sætter man et helt andet aftryk, og det var selvfølgelig derfor, jeg dedikerede prisen til Penelope og ikke mindst til Maria, lød det fra Pelle Peter Jencel.

- Maria har skubbet troen om at turde drømme stort ind i en provinsdreng som mig fra Bornholm. Hun har givet mig troen på, at de drømme, jeg måske altid har haft, rent faktisk kan blive til virkelighed - jeg ønsker for alle, at de møder en, der kan gøre det samme for dem.

I et interview med Ekstra Bladet i sommer lagde Maria Jencel ikke skjul på, at den lille ny blev undfanget under corona-nedlukningen, hvor parret sendte radio sammen fra deres lejlighed.

- Det bliver da så sjovt at fortælle babyen, at den blev lavet i en helt særlig tid, hvor verden var vendt på hovedet, og hvor vi aldrig havde oplevet noget lignende, fortalte hun tilbage i august til avisen.

- Det er jo bare en dejlig historie, at mor og far lavede et radioprogram sammen, der skulle skabe håb til danskerne, og samtidig blev babyen også lige lavet, fortalte hun videre til Ekstra Bladet.

Parret annoncerede graviditeten på Instagram med en række intime billeder af den spirende babybule.

- Vi glæder os helt sindssygt til det næste kapitel i vores eventyr - og til at møde vores vandmand, der ifølge stjernerne bliver lige så rebelsk og vild som sin mor og lige så social og optimistisk som sin far, lød det fra parret.

30-årige Maria Jencel og 35-årige Pelle Peter Jencel mødte hinanden på DR og blev kærester, da de i 2018 lavede radioprogrammet "Sommermorgen" sammen.

Året efter blev de gift på Pelle Peter Jencels fødeø, Bornholm. Der forenede de også deres respektive efternavne fra Pelle Peter Jensen og Maria Arcel til Pelle Peter og Maria Jencel.

Frieriet fandt sted i Tanzania i Afrika, hvor parret var på ferie i januar 2019.

- For ni måneder siden blev jeg kysset af Pelle for første gang ude foran min dør. For fem måneder siden sagde jeg ja til at være hans kæreste. I går aftes sad vi midt i junglen og spiste middag under stjernerne med løver i buskene og Masai-folk dansende omkring os, da Pelle gik på knæ, afslørede Maria Jencel efterfølgende på Instagram.

Se Maria Jencels opslag her: https://www.instagram.com/p/CKb08ABBWT_/

Se Pelle Peter Jencels opslag her: https://www.instagram.com/p/CKb070mspx9/

/ritzau/